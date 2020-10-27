https://ria.ru/20201027/stayls-1581709661.html

За сутки клип Гарри Стайлса набрал более пятнадцати миллионов просмотров

Британский певец Гарри Стайлс опубликовал на YouTube клип на трек "Golden". Песня вошла во второй альбом исполнителя Fine line, релиз которого состоялся в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:43

2020-10-27T19:43

2020-10-27T19:43

культура

коронавирус covid-19

гарри стайлс

музыка

новости культуры

youtube

италия

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Британский певец Гарри Стайлс опубликовал на YouTube клип на трек "Golden". Песня вошла во второй альбом исполнителя Fine line, релиз которого состоялся в декабре прошлого года. За первые сутки с момента релиза клип набрал почти 17 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков.Видео снимали во время пандемии коронавируса в Амальфи, небольшом городе на юго-западном побережье Италии. Несмотря на непростое время, музыкант находит в себе силы, чтобы радоваться жизни и наслаждаться каждым ее моментам. Он беззаботно бегает в белоснежной рубашке, танцует на набережной, разъезжает на кабриолете и купается в море. Атмосферный ролик создали кинорежиссеры Бен и Гэйб Тернеры. За несколько часов с момента релиза клип набрал более 13 миллионов просмотров и 2 миллиона лайков.За несколько часов с момента релиза клип набрал более 13 миллионов просмотров и 2 миллиона лайков.В комментариях зрители написали, что "благодарны Гарри Стайлсу за эту работу", так как она помогла им стать "чуточку счастливее". В мае музыкант <a href="https://ria.ru/20200519/1571660403.html" target="_blank">представил</a> похожее видео на трек "Watermelon sugar". В нем он тоже веселится на берегу моря, а в конце устраивает вечеринку с множеством стройных девушек.

https://ria.ru/20200709/1574048786.html

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, гарри стайлс, музыка, новости культуры, youtube, италия