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Культура
2020-05-19T14:35
https://ria.ru/20200519/1571660403.html
Гарри Стайлс устраивает пляжную вечеринку в клипе "Watermelon sugar"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571660176_35:0:1292:707_1036x0_80_0_0_74f9aab7d8bad042a0143fde09da9421.jpg
РИА Новости

Гарри Стайлс устраивает пляжную вечеринку в клипе "Watermelon sugar"

14:35 19.05.2020
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Британский музыкант и актер Гарри Стайлс опубликовал на YouTube клип на трек "Watermelon sugar", снятый в стилистике 60-х.
"Это видео посвящено прикосновениям", — говорится в описании ролика.
Исполнитель завтракает арбузом на берегу моря. Но в какой-то момент он понимает, что ему скучно, поэтому устраивает веселую вечеринку с множеством стройных девушек.
Клип за несколько часов набрал более восьми миллионов просмотров на платформе и 1,3 миллиона лайков.
Многие зрители написали в комментариях, что это видео напомнило им беззаботные времена до вспышки коронавируса, а некоторые пошутили на тему: "Теперь я знаю, кто был тем любителем арбузов из моего учебника по математике, который за раз покупал больше 30 штук".
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КультураКоронавирус COVID-19Гарри СтайлсМузыкаНовости культурыYouTube
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