Гарри Стайлс устраивает пляжную вечеринку в клипе "Watermelon sugar"

Исполнитель завтракает арбузом на берегу моря. Но в какой-то момент он понимает, что ему скучно, поэтому устраивает веселую вечеринку с множеством стройных девушек.

Клип за несколько часов набрал более восьми миллионов просмотров на платформе и 1,3 миллиона лайков.

Многие зрители написали в комментариях, что это видео напомнило им беззаботные времена до вспышки коронавируса, а некоторые пошутили на тему: "Теперь я знаю, кто был тем любителем арбузов из моего учебника по математике, который за раз покупал больше 30 штук".