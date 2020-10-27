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Военный союз России и Китая выгоден американцам

Москва и Пекин заключили военный союз, а через несколько месяцев начали войну с Америкой. Нет, это не прогноз на будущее — а напоминание о событиях 70-летней... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:09

си цзиньпин

пхеньян

сша

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мнение - авторы

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<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> заключили военный союз, а через несколько месяцев начали войну с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a>. Нет, это не прогноз на будущее — а напоминание о событиях 70-летней давности.На днях <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> снова спросили о возможности российско-китайского военного союза — этот вопрос в последние годы ему задают регулярно. Только во второй половине прошлого года он трижды высказывался на эту тему, напоминая, что "у нас нет военного союза с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, и мы не планируем его создавать". В этом году президента спросили о том, можно ли вообразить такой союз:При этом Путин подробно рассказал о достигших "беспрецедентно высокого уровня российско-китайских отношениях" — в том числе и в военной сфере. Действительно, две великие державы все больше сближаются — к недовольству наших общих противников и к беспокойству западников в обеих странах. Очень часто — и не только на Западе — звучит мнение, что это сближение вызвано главным образом наличием общих угроз для России и Китая, что Путин и Си дружат против Америки, а вообще-то у двух стран столько противоречий, что их альянс не может быть надежным и стратегическим. Этой мантрой Штаты очень долго успокаивали самих себя, как бы оправдывая собственный геополитический провал, то есть резкое ухудшение отношений одновременно и с Москвой, и с Пекином: ну и что, что мы забыли о "треугольнике Киссинджера", согласно которому <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> должен иметь с Россией и Китаем отношения лучше, чем у них между собой, — все равно русские с китайцами скоро перессорятся. Это было глупо и до 2014 года, а уж потом и вовсе стало смешно.На самом деле Вашингтон уже давно в принципе не мог повлиять на российско-китайское сближение, ставшее следствием осознанного выбора Москвы и Пекина, но никто не заставлял его играть на обострение, помогая цементировать альянс двух держав-цивилизаций. Сейчас отыграть назад уже в принципе невозможно — кто бы ни победил на президентских выборах в США, их конфронтация с Китаем и Россией если и не будет нарастать, то сущностно не изменится. Потому что Путин и <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a> играют вдолгую — работая на ликвидацию мира по-американски, то есть глобального атлантического проекта. США могут признать очевидное и согласиться участвовать в глобальной перестройке — или же пытаться сопротивляться объективному ходу вещей, продолжая политику сдерживания России и Китая. Второй вариант более реален, хотя и менее выгоден для самих США. Потому что даже пытаться сдерживать в одиночку две крупные державы для Америки уже не под силу, а привлечь союзников к давлению на Китай и Россию получается все хуже. Даже 70 лет назад война с Китаем и Россией окончилась ничьей — а сейчас ситуация принципиально иная.Речь о корейской войне, в которой США воевали с Китаем, получавшим помощь от <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Она началась летом 1950-го как война северных и южных корейцев — но вскоре, после разгрома армии Юга, в нее вступили американцы. А 25 октября на помощь Северу пришли китайцы — при активной поддержке (поставками техники и прямым участием военной авиации) Советского Союза. Американцы воевали под флагом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, китайская армия называлась "народными добровольцами", участие советских ВВС было неофициальным — но все понимали, что США воюют против КНР и СССР. При этом Москва и Пекин находились в союзнических отношениях с февраля 1950-го, поэтому планы американских генералов по нанесению атомных ударов по Китаю так и остались планами. Хотя инициатором корейской войны и был <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньян</a> (при поддержке Москвы и Пекина), агрессором все же можно назвать США — без их вмешательства внутрикорейские разборки закончились бы победой коммунистического Севера. А вот появление американских войск около китайских границ и привело к вмешательству Китая, который честно предупреждал, что не потерпит присутствия иностранных войск севернее 38-й параллели (то есть границы Северной и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>). Миллионная китайская армия не просто пришла на помощь корейским коммунистам — она билась за то, чтобы на сухопутных границах Китая не оказались американские войска.Поэтому в Китае хорошо помнят об этой войне — и на днях торжественно отмечали 70-летие начала похода "добровольцев". Выступление Си Цзиньпина на праздничном мероприятии было подчеркнуто злободневным:В речи председателя КНР были еще и слова о том, что "мы никогда не позволим какой-либо силе вторгнуться и разделить священную территорию нашей Родины" и если "возникнет такая серьезная ситуация", с ней будут бороться напрямую. Это прямой отсыл к американским попыткам снова разыграть тайваньский вопрос. Но самое главное, Си напоминает о том, что на Китай бесполезно давить, ведь ответная реакция может быть самой серьезной. За неделю до этого выступления председатель КНР посещал военную базу морпехов и заявил, что "мы должны направить все наши умы и энергию на подготовку к войне и поддерживать состояние повышенной готовности". Неужели Китай в самом деле готовится к скорой войне с США?Конечно, нет. Китай просто поднимает ставки в глобальном противостоянии с Америкой. Причем поднимает в ответ на эскалацию со стороны американцев, ведь те ведут одновременно три кампании против Пекина. Торговую войну (причем пытаясь привязать к ней <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>), стратегическое давление и военные демонстрации (в том числе в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a>), а также идеологическую войну (объявляя китайскую компартию "главной угрозой человечеству" — еще до всякого коронавируса, который тоже вовсю используется в пропаганде).При этом воевать с Америкой Китаю сейчас негде — точнее у США нет возможности устроить Китаю некую прокси-войну, то есть конфликт на чужой территории под прикрытием. Новая корейская война невозможна. Нападки на КНДР закончились ничем — было понятно, что США не решатся ни на какой удар по корейским ядерным объектам, потому что это привело бы к катастрофическим последствиям как для Южной Кореи, так и для находящихся там американских войск. Демонстративные попытки сдерживания Китая в Южно-Китайском море, где Пекин строит на оспариваемых у него соседями островах военные аэродромы и базы, тоже не дадут никакого результата: китайцы не остановятся. Тотальная гонка вооружений бессмысленна — Пекин штампует авианосцы (которые позволят ему вытеснить американцев из своих морей и расположенных в зоне его интересов проливов) с пугающей скоростью, а в области стратегических вооружений все более тесно взаимодействует с Россией. Неслучайно в прошлом году Владимир Путин рассказал о том, что мы помогаем КНР создавать систему предупреждения о ракетном нападении.Но ведь создание такой системы само по себе является признаком союзнических отношений? Да, конечно — и начиная с прошлого года Путин, говоря об отношениях двух стран, стал использовать термин "союзники":Китайцы пока предпочитают говорить о "лучших за всю историю" отношениях, а в официальных двусторонних документах речь и вовсе идет просто о "всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии в новую эпоху" — так всем спокойнее. Зачем Москве и Пекину подчеркивать свой военный альянс? По факту он уже существует — но его нет нужды выпячивать."Мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга" — так Владимир Путин все время характеризует российско-китайские отношения. И тут нет лукавства. Москву и Пекин действительно объединяют совместные интересы, совместная выгода, совместные цели. Да, главная из этих целей — построение нового миропорядка, отвечающего интересам обеих стран — очень не нравится атлантистам, они даже называют наши страны "ревизионистскими" (не зная, что именно этот термин применялся к <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Хрущеву</a>, по чьей вине были обрушены советско-китайские отношения). Но то, что Китай и Россия рассматриваются как угроза Америке — это проблема исключительно самих США. Ведь именно они объявили весь мир зоной своих жизненных интересов — не признавая интересы других, не желая договариваться о новом балансе сил и мироустройстве, пытаясь сдерживать восстанавливающие свое место в мире Китай и Россию. Эпоха американского глобального доминирования закончилась на наших глазах — сейчас наступает время, когда сами США должны распрощаться с верой в собственное превосходство. Если для того, чтобы быстрее осознать это, им нужно будет увидеть российско-китайский военный союз — Москва и Пекин пойдут на это. Чего не сделаешь ради блага американского народа.

https://ria.ru/20201022/sotrudnichestvo-1581086797.html

https://ria.ru/20201026/kitay-gosdolg-ssha-1581261087.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/arktika-1581312761.html

https://ria.ru/20201022/kitay-1581080550.html

пхеньян

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

си цзиньпин, пхеньян, сша, авторы, мнение - авторы