https://ria.ru/20201027/sovbez-1581718835.html

ГД приняла во II чтении проект о праве членов Совбеза на счета за рубежом

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:25

2020-10-27T11:25

2020-10-27T11:25

россия

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ иметь зарубежные счета и вклады.Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".Также законопроектом положения федерального закона "О безопасности" дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.Кроме того, инициативой вносятся корреспондирующие нормы о полномочии <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей силовых министерств - Минобороны, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, Минюста, МИД, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.

https://ria.ru/20201026/bezopasnost-1581552174.html

https://realty.ria.ru/20201023/renovatsiya-1581258495.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика