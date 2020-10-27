ГД приняла во II чтении проект о праве членов Совбеза на счета за рубежом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности РФ иметь зарубежные счета и вклады.
Изменения вносятся в федеральный закон "О безопасности". Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ является "конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".
Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".
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Также законопроектом положения федерального закона "О безопасности" дополняются нормой, определяющей, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
Кроме того, инициативой вносятся корреспондирующие нормы о полномочии Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей силовых министерств - Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.
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