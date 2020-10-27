Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201027/skandal-1581762950.html
Водонаева раскрыла детали скандала с высадившим ее таксистом
Алена Водонаева в инстаграме заявила, что не будет пользоваться услугами одного из сервисов такси после скандала с водителем. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:43
2020-10-27T15:21
шоубиз
коронавирус в россии
россия
алена водонаева
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671858_0:284:2960:1948_1400x0_80_0_0_6727a58595e1d2e3f5c22888eb3c1694.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> в инстаграме заявила, что не будет пользоваться услугами одного из сервисов такси после скандала с водителем.Ранее бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" опубликовала в сториз видео спора с водителем, который высадил ее из машины после просьбы надеть маску.Как рассказала блогерша, она не стала хамить в ответ и вышла из машины."Отошла в сторонку от дороги, и у меня от обиды и шока затряслись руки", — поделилась она.Водонаева отметила, что ежедневно по четыре-шесть раз пользуется услугами такси и ей каждый раз приходится просить водителей надеть маску."Все пыталась понять, почему среди таксистов так развито <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">ковид</a>-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?" — написала она.При этом Водонаева заявила, что главная ценность для нее — здоровье близких, поэтому она готова не только сама соблюдать требования безопасности, но и бороться за то, чтобы их соблюдали окружающие.В комментариях к посту, модель рассказала, что представители компании пытались связаться с ней, но она не намерена ничего обсуждать с сервисом.Из-за сложной эпидемиологической обстановке во всех регионах России действует масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200424/1570545558.html
https://ria.ru/20201027/diskussiya-1581754815.html
Таксист красавчик!!!👍
53
Хотя мне глубоко не симпатичен этот персонаж, маску надевать надо.
50
14
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671858_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_eda8fe7d474a7e5deb44a9773b2fa251.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, алена водонаева, авто, общество

Водонаева раскрыла детали скандала с высадившим ее таксистом

14:43 27.10.2020 (обновлено: 15:21 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева идет в отделение полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева идет в отделение полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Алена Водонаева в инстаграме заявила, что не будет пользоваться услугами одного из сервисов такси после скандала с водителем.
Ранее бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" опубликовала в сториз видео спора с водителем, который высадил ее из машины после просьбы надеть маску.
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля, 21:14
Сервис Gett заблокировал таксиста, силой высадившего пассажирку в Москве
Как рассказала блогерша, она не стала хамить в ответ и вышла из машины.
"Отошла в сторонку от дороги, и у меня от обиды и шока затряслись руки", — поделилась она.
Водонаева отметила, что ежедневно по четыре-шесть раз пользуется услугами такси и ей каждый раз приходится просить водителей надеть маску.
"Все пыталась понять, почему среди таксистов так развито ковид-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?" — написала она.
При этом Водонаева заявила, что главная ценность для нее — здоровье близких, поэтому она готова не только сама соблюдать требования безопасности, но и бороться за то, чтобы их соблюдали окружающие.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 14:07Распространение нового коронавируса
Мясников прокомментировал новые ограничения по коронавирусу в России
В комментариях к посту, модель рассказала, что представители компании пытались связаться с ней, но она не намерена ничего обсуждать с сервисом.
Из-за сложной эпидемиологической обстановке во всех регионах России действует масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить14
ШоубизКоронавирус в РоссииРоссияАлена ВодонаеваАвтоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния