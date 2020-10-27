https://ria.ru/20201027/skandal-1581762950.html

Водонаева раскрыла детали скандала с высадившим ее таксистом

Алена Водонаева в инстаграме заявила, что не будет пользоваться услугами одного из сервисов такси после скандала с водителем. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:43

2020-10-27T14:43

2020-10-27T15:21

шоубиз

коронавирус в россии

россия

алена водонаева

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> в инстаграме заявила, что не будет пользоваться услугами одного из сервисов такси после скандала с водителем.Ранее бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" опубликовала в сториз видео спора с водителем, который высадил ее из машины после просьбы надеть маску.Как рассказала блогерша, она не стала хамить в ответ и вышла из машины."Отошла в сторонку от дороги, и у меня от обиды и шока затряслись руки", — поделилась она.Водонаева отметила, что ежедневно по четыре-шесть раз пользуется услугами такси и ей каждый раз приходится просить водителей надеть маску."Все пыталась понять, почему среди таксистов так развито <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">ковид</a>-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?" — написала она.При этом Водонаева заявила, что главная ценность для нее — здоровье близких, поэтому она готова не только сама соблюдать требования безопасности, но и бороться за то, чтобы их соблюдали окружающие.В комментариях к посту, модель рассказала, что представители компании пытались связаться с ней, но она не намерена ничего обсуждать с сервисом.Из-за сложной эпидемиологической обстановке во всех регионах России действует масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200424/1570545558.html

https://ria.ru/20201027/diskussiya-1581754815.html

Влад Тёплыйстан Таксист красавчик!!!👍 53

Svinka Ontherun Хотя мне глубоко не симпатичен этот персонаж, маску надевать надо. 50

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, алена водонаева, авто, общество