https://ria.ru/20201027/skandal-1581751005.html

Новая "дочка Алсу": Баста прокомментировал скандал в "Голос. Дети"

Рэпер и продюсер Баста прокомментировал скандал, который разгорелся на шоу "Голос. Дети" из-за участия в проекте дочери ведущего Первого канала Романа... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:50

2020-10-27T13:50

2020-10-27T13:50

шоубиз

баста (василий вакуленко)

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Рэпер и продюсер <a href="http://ria.ru/person_Basta_Vasilijj_Vakulenko/" target="_blank" data-auto="true">Баста</a> прокомментировал скандал, который разгорелся на шоу "Голос. Дети" из-за участия в проекте дочери ведущего Первого канала Романа Будникова.Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, развернув всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Sadalskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислава Садальского</a>, который назвал ее очередной "дочкой <a href="http://ria.ru/person_Alsu_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Алсу</a>", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса. Дети" в Instagram.Баста возмутился критикой в сторону его подопечной. "Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего "Первого Канала" Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов – экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя?" — написал он в своем микроблоге в Instagram.Рэпер напомнил подписчикам, что многие знаменитости выходили из известных творческих династий и доказывали своей талант. Также Баста призвал зрителей быть объективными и оценивать способности, а не родословную человека. В 2019 году разгорелся скандал вокруг дочери Алсу <a href="http://ria.ru/person_mikella-abramova/" target="_blank" data-auto="true">Микеллы Абрамовой</a>, которая принимала участие в шоу "Голос. Дети". Как выяснилось, ее победа была получена при помощи <a href="https://ria.ru/20200220/1564989376.html" target="_blank">накрутки голосов</a>.

https://ria.ru/20201024/basta-1581291752.html

Леонид Щербаков Леонид. Басте.А к чему оправдываться . Они Шариковы ,тот же Садальский . Эксперт недоделанный .Вы в жюри .Не он . Чьи дети ,какая разница .Они дети . Может это толчек, им, в самоопределении .Мир взрослых циничен .Вы ,делаете из будней ,праздник .Этого достаточно . 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баста (василий вакуленко)