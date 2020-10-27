Новая "дочка Алсу": Баста прокомментировал скандал в "Голос. Дети"
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Рэпер и продюсер Баста прокомментировал скандал, который разгорелся на шоу "Голос. Дети" из-за участия в проекте дочери ведущего Первого канала Романа Будникова.
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, развернув всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Станислава Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса. Дети" в Instagram.
Баста возмутился критикой в сторону его подопечной.
"Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего "Первого Канала" Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов – экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя?" — написал он в своем микроблоге в Instagram.
"То, что я услышал, сидя спиной к участнику, было талантливо, качественно и профессионально. То, что я услышал, меня тронуло", — добавил продюсер, оценивая вокальные данные Александры Будниковой.
Рэпер напомнил подписчикам, что многие знаменитости выходили из известных творческих династий и доказывали своей талант. Также Баста призвал зрителей быть объективными и оценивать способности, а не родословную человека.
В 2019 году разгорелся скандал вокруг дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая принимала участие в шоу "Голос. Дети". Как выяснилось, ее победа была получена при помощи накрутки голосов.
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