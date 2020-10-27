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Шоубиз
https://ria.ru/20201027/skandal-1581751005.html
Новая "дочка Алсу": Баста прокомментировал скандал в "Голос. Дети"
Рэпер и продюсер Баста прокомментировал скандал, который разгорелся на шоу "Голос. Дети" из-за участия в проекте дочери ведущего Первого канала Романа... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:50
2020-10-27T13:50
шоубиз
баста (василий вакуленко)
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Рэпер и продюсер <a href="http://ria.ru/person_Basta_Vasilijj_Vakulenko/" target="_blank" data-auto="true">Баста</a> прокомментировал скандал, который разгорелся на шоу "Голос. Дети" из-за участия в проекте дочери ведущего Первого канала Романа Будникова.Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, развернув всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Sadalskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислава Садальского</a>, который назвал ее очередной "дочкой <a href="http://ria.ru/person_Alsu_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Алсу</a>", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса. Дети" в Instagram.Баста возмутился критикой в сторону его подопечной. "Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего "Первого Канала" Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов – экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя?" — написал он в своем микроблоге в Instagram.Рэпер напомнил подписчикам, что многие знаменитости выходили из известных творческих династий и доказывали своей талант. Также Баста призвал зрителей быть объективными и оценивать способности, а не родословную человека. В 2019 году разгорелся скандал вокруг дочери Алсу <a href="http://ria.ru/person_mikella-abramova/" target="_blank" data-auto="true">Микеллы Абрамовой</a>, которая принимала участие в шоу "Голос. Дети". Как выяснилось, ее победа была получена при помощи <a href="https://ria.ru/20200220/1564989376.html" target="_blank">накрутки голосов</a>.
https://ria.ru/20201024/basta-1581291752.html
Басте.А к чему оправдываться . Они Шариковы ,тот же Садальский . Эксперт недоделанный .Вы в жюри .Не он . Чьи дети ,какая разница .Они дети . Может это толчек, им, в самоопределении .Мир взрослых циничен .Вы ,делаете из будней ,праздник .Этого достаточно .
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РИА Новости
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60
баста (василий вакуленко)

Новая "дочка Алсу": Баста прокомментировал скандал в "Голос. Дети"

13:50 27.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэпер Баста
Рэпер Баста - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Рэпер и продюсер Баста прокомментировал скандал, который разгорелся на шоу "Голос. Дети" из-за участия в проекте дочери ведущего Первого канала Романа Будникова.
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, развернув всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Станислава Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса. Дети" в Instagram.
Баста возмутился критикой в сторону его подопечной.
"Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего "Первого Канала" Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов – экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя?" — написал он в своем микроблоге в Instagram.
"То, что я услышал, сидя спиной к участнику, было талантливо, качественно и профессионально. То, что я услышал, меня тронуло", — добавил продюсер, оценивая вокальные данные Александры Будниковой.
Рэпер напомнил подписчикам, что многие знаменитости выходили из известных творческих династий и доказывали своей талант. Также Баста призвал зрителей быть объективными и оценивать способности, а не родословную человека.
В 2019 году разгорелся скандал вокруг дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая принимала участие в шоу "Голос. Дети". Как выяснилось, ее победа была получена при помощи накрутки голосов.
Певец Баста - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 01:17Шоубиз
Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
 
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)
 
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