https://ria.ru/20201027/shkoly-1581762290.html

Открыта онлайн-запись на "Родительский контроль" в подмосковных школах

Родители школьников в Подмосковье получили возможность дистанционно записаться для участия в проекте "Родительский контроль", в рамках которого можно проверить... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:41

2020-10-27T14:41

2020-10-27T14:41

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости</strong>. Родители школьников в Подмосковье получили возможность дистанционно записаться для участия в проекте "Родительский контроль", в рамках которого можно проверить качество питания в школах, сообщает Минобр региона.Проект реализуется в регионе по инициативе губернатора <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a> – родители приходят в школьную столовую и лично проверяют блюда, которые предлагают их детям."Проект нашел большой отклик у подмосковных родителей. Многие охотно посещают школу и лично дают оценку качеству питания детей, а также состоянию пищеблоков. Раньше сообщить о своем желании прийти в школу можно было только через директора или классного руководителя, теперь это стало еще удобнее – родители могут записаться через Школьный портал Московской области. Необходимо зайти во вкладку "Родительская" и перейти в раздел "Школьное питание", а после выбрать дату, время и нажать кнопку "Записаться". Процедура займет не больше 3 минут", - приводятся в сообщении слова министра образования области Ирины Каклюгиной.По поручению президента РФ все ученики начальных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В Подмосковье с 1 сентября такая услуга организована для более 400 тысяч ребят в 1-4 классах.

https://ria.ru/20201026/myaso-1581563620.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)