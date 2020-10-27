https://ria.ru/20201027/shkoly-1581762290.html
Открыта онлайн-запись на "Родительский контроль" в подмосковных школах
Родители школьников в Подмосковье получили возможность дистанционно записаться для участия в проекте "Родительский контроль", в рамках которого можно проверить... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:41
2020-10-27T14:41
2020-10-27T14:41
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости</strong>. Родители школьников в Подмосковье получили возможность дистанционно записаться для участия в проекте "Родительский контроль", в рамках которого можно проверить качество питания в школах, сообщает Минобр региона.Проект реализуется в регионе по инициативе губернатора <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a> – родители приходят в школьную столовую и лично проверяют блюда, которые предлагают их детям."Проект нашел большой отклик у подмосковных родителей. Многие охотно посещают школу и лично дают оценку качеству питания детей, а также состоянию пищеблоков. Раньше сообщить о своем желании прийти в школу можно было только через директора или классного руководителя, теперь это стало еще удобнее – родители могут записаться через Школьный портал Московской области. Необходимо зайти во вкладку "Родительская" и перейти в раздел "Школьное питание", а после выбрать дату, время и нажать кнопку "Записаться". Процедура займет не больше 3 минут", - приводятся в сообщении слова министра образования области Ирины Каклюгиной.По поручению президента РФ все ученики начальных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В Подмосковье с 1 сентября такая услуга организована для более 400 тысяч ребят в 1-4 классах.
https://ria.ru/20201026/myaso-1581563620.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Родители школьников в Подмосковье получили возможность дистанционно записаться для участия в проекте "Родительский контроль", в рамках которого можно проверить качество питания в школах, сообщает Минобр региона.
Проект реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева
– родители приходят в школьную столовую и лично проверяют блюда, которые предлагают их детям.
"Проект нашел большой отклик у подмосковных родителей. Многие охотно посещают школу и лично дают оценку качеству питания детей, а также состоянию пищеблоков. Раньше сообщить о своем желании прийти в школу можно было только через директора или классного руководителя, теперь это стало еще удобнее – родители могут записаться через Школьный портал Московской области. Необходимо зайти во вкладку "Родительская" и перейти в раздел "Школьное питание", а после выбрать дату, время и нажать кнопку "Записаться". Процедура займет не больше 3 минут", - приводятся в сообщении слова министра образования области Ирины Каклюгиной.
По поручению президента РФ все ученики начальных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В Подмосковье с 1 сентября такая услуга организована для более 400 тысяч ребят в 1-4 классах.
"Для учащихся в 1-ю смену предусмотрены бесплатные горячие завтраки, для 2-й смены – горячий полдник. Этот вопрос находится у нас на особом контроле, мы в ручном режиме обрабатываем все жалобы и предложения по питанию, выезжаем с проверками", – добавила Каклюгина.