https://ria.ru/20201027/proekt-1581717786.html

Госдума во II чтении приняла проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР: теперь... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:20

2020-10-27T11:20

2020-10-27T11:20

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>: теперь президент перед назначением будет проводить консультации с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>.Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке". Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.

https://ria.ru/20201026/razvedka-1581559526.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика