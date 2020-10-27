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Госдума во II чтении приняла проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР: теперь... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:20
2020-10-27T11:20
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>: теперь президент перед назначением будет проводить консультации с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>.Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке". Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
https://ria.ru/20201026/razvedka-1581559526.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика

Госдума во II чтении приняла проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР

11:20 27.10.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР: теперь президент перед назначением будет проводить консультации с Советом Федерации.
Изменения вносятся в статьи 1 и 16 федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке". Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 12:54
Нарышкин рассказал, как советская разведка добыла чертежи для Ту-4
"Законопроектом определяется процедура проведения консультаций президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
 
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Совет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинПолитика
 
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