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https://ria.ru/20201027/pravitelstvo-1581707610.html
Госдума приняла новый закон о правительстве
Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:35
2020-10-27T11:39
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции.Автором законопроекта стал президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Изменяется также порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата только после того, как его утвердит <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Если депутаты трижды отклонят кандидатуру премьера, президент сможет назначить его сам.Изменяется и порядок назначения членов правительства: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных утверждает Госдума по предложению премьера. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.Еще одно нововведение — порядок отставки правительства: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.Ко второму чтению депутаты внесли незначительные поправки к законопроекту: согласно одной из них, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании правительства, вырастет в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей. Другая поправка корректирует срок консультаций с Советом Федерации по кандидатурам на посты министров силового блока: рассмотрение можно отложить, если представление на кандидата поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.
https://ria.ru/20201027/politsiya-1581703953.html
https://ria.ru/20201026/kazn-1581572530.html
че так паритесь ?!) верните царя и все.)
78
В общем, кого хочу, того назначу... Видимо, в такой редакции этого закона Путин видит наделение Госдумы новыми полномочиями. "Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой (ранее требовалось "согласие" палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенного главой государства кандидата, президент сможет назначить его сам."
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика

Госдума приняла новый закон о правительстве

10:35 27.10.2020 (обновлено: 11:39 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции.
Автором законопроекта стал президент Владимир Путин.
Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).
Изменяется также порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата только после того, как его утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Если депутаты трижды отклонят кандидатуру премьера, президент сможет назначить его сам.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 10:11
В Госдуме поддержали проект о расширении полномочий полиции
Изменяется и порядок назначения членов правительства: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных утверждает Госдума по предложению премьера. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.
Еще одно нововведение — порядок отставки правительства: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.
Ко второму чтению депутаты внесли незначительные поправки к законопроекту: согласно одной из них, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании правительства, вырастет в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей. Другая поправка корректирует срок консультаций с Советом Федерации по кандидатурам на посты министров силового блока: рассмотрение можно отложить, если представление на кандидата поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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