https://ria.ru/20201027/postradavshiy-1581828730.html
Бородина пояснила ситуацию с пострадавшим в ее ресторане мальчиком
Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала несчастный случай, который произошел в одном из принадлежащих ей семейных ресторанов Teika Boom. Там семилетний... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:53
2020-10-27T19:53
2020-10-27T19:53
шоубиз
ксения бородина
москва
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Borodina/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Бородина</a> прокомментировала несчастный случай, который произошел в одном из принадлежащих ей семейных ресторанов Teika Boom. Там семилетний мальчик упал с аттракциона "тарзанка" и получил травмы. Бородина заявила, что с самого начала была в курсе ситуации и выразила сочувствие мальчику и его семье."Я сама мать и остро ощущаю все те эмоции и страх за ребенка, которые испытала его мама. Но, по словам мамы мальчика, перелома позвоночника, о котором двое суток трубили желтые СМИ, не произошло, и мальчик чувствует себя нормально", — написала телеведущая в своем микроблоге в Instagram.Она добавила, что мальчик упал с небольшой высоты на мягкий мат, а такой аттракцион используются в детских садах и на детских площадках. Кроме этого, Бородина подчеркнула, что аттракцион новый, исправный, и все правила эксплуатации были соблюдены. Следственный комитет, который начал проверку, по словам звезды, получит все документы и записи с камер видеонаблюдения. "У меня отлегло от сердца, когда на записи увидела, что мальчик смог идти с места падения. Честно скажу, была легкая паника и неразбериха, в том числе и среди наших сотрудников. Но быстро собрались, вызвали скорую, мальчика увезли", — сообщила ведущая "Дома-2".<a href="https://ria.ru/20201025/padenie-1581445435.html" target="_blank">Инцидент</a> в одном из ТРЦ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> произошел 24 октября. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.
https://ria.ru/20191008/1559537059.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения бородина, москва
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Телеведущая Ксения Бородина
прокомментировала несчастный случай, который произошел в одном из принадлежащих ей семейных ресторанов Teika Boom. Там семилетний мальчик упал с аттракциона "тарзанка" и получил травмы.
Бородина заявила, что с самого начала была в курсе ситуации и выразила сочувствие мальчику и его семье.
"Я сама мать и остро ощущаю все те эмоции и страх за ребенка, которые испытала его мама. Но, по словам мамы мальчика, перелома позвоночника, о котором двое суток трубили желтые СМИ, не произошло, и мальчик чувствует себя нормально", — написала телеведущая в своем микроблоге в Instagram.
Она добавила, что мальчик упал с небольшой высоты на мягкий мат, а такой аттракцион используются в детских садах и на детских площадках. Кроме этого, Бородина подчеркнула, что аттракцион новый, исправный, и все правила эксплуатации были соблюдены. Следственный комитет, который начал проверку, по словам звезды, получит все документы и записи с камер видеонаблюдения.
"У меня отлегло от сердца, когда на записи увидела, что мальчик смог идти с места падения. Честно скажу, была легкая паника и неразбериха, в том числе и среди наших сотрудников. Но быстро собрались, вызвали скорую, мальчика увезли", — сообщила ведущая "Дома-2".
Инцидент
в одном из ТРЦ Москвы
произошел 24 октября. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.