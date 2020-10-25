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Ребенок упал с аттракциона в московском ТЦ
Прокуратура Москвы начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:24
2020-10-25T14:29
людмила нефедова
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По ее словам, проверка поручена Головинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик упал с аттракциона "тарзанка", у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.
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людмила нефедова, москва, происшествия

Ребенок упал с аттракциона в московском ТЦ

14:24 25.10.2020 (обновлено: 14:29 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По предварительной информации, вечером 24 октября семилетний ребенок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение.

Людмила Нефедова
руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы
По ее словам, проверка поручена Головинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик упал с аттракциона "тарзанка", у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 14:43
В московском торговом центре дети упали с эскалатора
 
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Людмила НефедоваМоскваПроисшествия
 
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