https://ria.ru/20201025/padenie-1581445435.html

Ребенок упал с аттракциона в московском ТЦ

Прокуратура Москвы начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:24

2020-10-25T14:24

2020-10-25T14:29

людмила нефедова

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По ее словам, проверка поручена Головинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик упал с аттракциона "тарзанка", у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.

https://ria.ru/20201018/eskalator-1580354880.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия