https://ria.ru/20201025/padenie-1581445435.html
Ребенок упал с аттракциона в московском ТЦ
Прокуратура Москвы начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:24
2020-10-25T14:24
2020-10-25T14:29
людмила нефедова
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начала проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По ее словам, проверка поручена Головинской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья людей.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик упал с аттракциона "тарзанка", у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб брюшной стенки живота и компрессионный перелом седьмого грудного позвонка.
https://ria.ru/20201018/eskalator-1580354880.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, москва, происшествия