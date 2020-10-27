https://ria.ru/20201027/petrosyan-1581778585.html
Петросян прокомментировал сообщения о госпитализации
Юморист Евгений Петросян действительно консультировался с врачами, однако новости о его госпитализации не соответствуют действительности. Об этом каналу "360"... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:59
2020-10-27T15:59
2020-10-27T16:02
шоубиз
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коронавирус covid-19
евгений петросян
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Юморист<a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank"> Евгений Петросян</a> действительно консультировался с врачами, однако новости о его госпитализации не соответствуют действительности. Об этом каналу<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "360" </a>заявил сам артист. Он добавил, что состояние у него "очень хорошее", но предупредил, что в сложившейся ситуации надо беречься. Ранее СМИ сообщили, что 75-летнего юмориста <a href="https://ria.ru/20201027/petrosyan-1581771522.html" target="_blank">на скорой отвезли в одну из столичных клиник</a> с подозрением на COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений петросян