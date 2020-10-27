https://ria.ru/20201027/petrosyan-1581771522.html

СМИ: Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19

Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:27

2020-10-27T15:27

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татьяна брухунова

шоубиз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евгений петросян

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Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Юмориста <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank">Евгения Петросяна</a> госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> со ссылкой на осведомленный источник. Артиста забрали из квартиры на машине скорой помощи. Сейчас он находится в одной из столичных клиник и чувствует себя удовлетворительно.Ни Петросян, ни его супруга <a href="https://ria.ru/person_tatyana-brukhunova" target="_blank">Татьяна Брухунова</a> пока не комментировали эту новость.Артисту в сентябре исполнилось 75 лет.

https://ria.ru/20201021/kutsenko-1580834647.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений петросян