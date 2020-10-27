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Шоубиз
https://ria.ru/20201027/petrosyan-1581771522.html
СМИ: Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19
Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:27
2020-10-27T15:29
татьяна брухунова
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
евгений петросян
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Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Юмориста <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank">Евгения Петросяна</a> госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> со ссылкой на осведомленный источник. Артиста забрали из квартиры на машине скорой помощи. Сейчас он находится в одной из столичных клиник и чувствует себя удовлетворительно.Ни Петросян, ни его супруга <a href="https://ria.ru/person_tatyana-brukhunova" target="_blank">Татьяна Брухунова</a> пока не комментировали эту новость.Артисту в сентябре исполнилось 75 лет.
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татьяна брухунова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений петросян

СМИ: Петросяна госпитализировали с подозрением на COVID-19

15:27 27.10.2020 (обновлено: 15:29 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на осведомленный источник.
Артиста забрали из квартиры на машине скорой помощи. Сейчас он находится в одной из столичных клиник и чувствует себя удовлетворительно.
Ни Петросян, ни его супруга Татьяна Брухунова пока не комментировали эту новость.
Артисту в сентябре исполнилось 75 лет.
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 15:13Шоубиз
Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом
 
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ШоубизТатьяна БрухуноваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений Петросян
 
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