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https://ria.ru/20201027/peskov-1581755002.html
В Кремле прокомментировали сообщения о дефиците лекарств для онкобольных
Власти занимаются вопросом нехватки лекарств для онкобольных, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:12
2020-10-27T14:39
здоровье - общество
совет федерации рф
госдума рф
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Власти занимаются вопросом нехватки лекарств для онкобольных, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Так он ответил на вопрос об обращении общественных фондов к президенту с просьбой помочь в решении этой проблемы.Песков отметил, что в мире нет ни одной страны, где система здравоохранения была бы достаточно профинансирована."Пандемия стала для всех поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии и так далее, в том числе и для президента", — добавил он.Обращение, в котором говорится о возникшем в России дефиците лекарств для лечения онкологических больных, опубликовано на <a href="https://bfkh.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> благотворительного фонда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_KHabenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Константина Хабенского</a>. Оно адресовано президенту, главам <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, а также другим законодателям и чиновникам. На обращение уже отреагировали в Минздраве. Там заявили, что на фоне пандемии COVID-19 выросли цены на сырье для лекарств, но ведомство уже предпринимает меры по недопущению дефицита. В частности, разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на препараты, необходимые для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
https://ria.ru/20201023/lekarstva-1581120474.html
https://ria.ru/20201026/onkobolnye-1581664210.html
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здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали сообщения о дефиците лекарств для онкобольных

14:12 27.10.2020 (обновлено: 14:39 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти занимаются вопросом нехватки лекарств для онкобольных, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос об обращении общественных фондов к президенту с просьбой помочь в решении этой проблемы.
"Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения уже тоже на это отреагировали и работают над тем, чтобы ситуацию исправить", — сказал пресс-секретарь.
Песков отметил, что в мире нет ни одной страны, где система здравоохранения была бы достаточно профинансирована.
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"Пандемия стала для всех поводом для того, чтобы вообще думать о концептуальном развитии и так далее, в том числе и для президента", — добавил он.
Обращение, в котором говорится о возникшем в России дефиците лекарств для лечения онкологических больных, опубликовано на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского. Оно адресовано президенту, главам Совета Федерации и Госдумы, а также другим законодателям и чиновникам.
На обращение уже отреагировали в Минздраве. Там заявили, что на фоне пандемии COVID-19 выросли цены на сырье для лекарств, но ведомство уже предпринимает меры по недопущению дефицита. В частности, разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на препараты, необходимые для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
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Здоровье - ОбществоСовет Федерации РФГосдума РФДмитрий ПесковОбщество
 
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