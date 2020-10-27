https://ria.ru/20201027/otstavka-1581717652.html

Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:19

2020-10-27T11:19

2020-10-27T11:34

татьяна быковская

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростовская область

политика

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_tatyana-bykovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Быковская</a> покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию, сообщает правительство региона.Позднее в администрации Ростова-на-Дону сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.

https://ria.ru/20201021/ivl-1580808434.html

Кирилл Шуплецов А можно такую же новость только без слов "Ростовской области" ))) 109

Olga Yael ушла в отставку, чтобы под суд не отдали? после гибели людей, задохнувшихся без ивл? 103

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ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна быковская, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, политика