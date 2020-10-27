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https://ria.ru/20201027/otstavka-1581717652.html
Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:19
2020-10-27T11:34
татьяна быковская
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
политика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_tatyana-bykovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Быковская</a> покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию, сообщает правительство региона.Позднее в администрации Ростова-на-Дону сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.
https://ria.ru/20201021/ivl-1580808434.html
А можно такую же новость только без слов "Ростовской области" )))
109
ушла в отставку, чтобы под суд не отдали? после гибели людей, задохнувшихся без ивл?
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24
ростовская область
РИА Новости
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татьяна быковская, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, политика

Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку

11:19 27.10.2020 (обновлено: 11:34 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Блотницкий / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Блотницкий
Перейти в фотобанк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию, сообщает правительство региона.
"Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.
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21 октября, 13:03Распространение нового коронавируса
Песков прокомментировал данные о смерти в Ростове-на-Дону больных на ИВЛ
Позднее в администрации Ростова-на-Дону сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону.
"Сегодня уволена начальник управления здравоохранения города Надежда Алексеевна Левицкая", - сказала она.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.
 
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Татьяна БыковскаяФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ростовская областьПолитика
 
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