Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку
11:19 27.10.2020 (обновлено: 11:34 27.10.2020)
© РИА Новости / Александр Блотницкий / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию, сообщает правительство региона.
"Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию", - говорится в сообщении.
Позднее в администрации Ростова-на-Дону сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону.
"Сегодня уволена начальник управления здравоохранения города Надежда Алексеевна Левицкая", - сказала она.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.