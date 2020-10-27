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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/obstrel-1581838342.html
Турция осудила удар по азербайджанскому городу Барда
МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе и... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:05
2020-10-27T21:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мид турции
нагорно-карабахская республика
турция
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> выступил с решительным осуждением удара ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и военным преступлением.Как ранее заявил помощник азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a>, число погибших в результате ракетного удара армянских вооруженных сил по Бардинскому району <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> увеличилось до четырех, раненых - до 13."Несмотря на объявленное вчера перемирие, продолжаются нападения Армении на гражданские поселения в Азербайджане за пределами зоны конфликта. В результате нападения ВС Армении на город Барду сегодня вечером погибли четыре мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок.... Мы самым суровым образом осуждаем это бесчеловечное нападение Армении и призываем страны, обладающие совестью и ответственностью, прекратить военные преступления, которые продолжает совершать Армения", - говорится в заявлении турецкого МИД.<a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> считает симптоматичным, что "несмотря на то, что три режима прекращения огня, объявленные до сих пор по инициативе сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, каждый раз нарушались Арменией, никакой реакции с их стороны на эти нарушения не было", отмечается в документе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201022/pashinyan-1580927024.html
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
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нагорно-карабахская республика
турция
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мид турции, нагорно-карабахская республика, турция, армения, в мире

Турция осудила удар по азербайджанскому городу Барда

21:05 27.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе и военным преступлением.
Как ранее заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, число погибших в результате ракетного удара армянских вооруженных сил по Бардинскому району Азербайджана увеличилось до четырех, раненых - до 13.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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"Несмотря на объявленное вчера перемирие, продолжаются нападения Армении на гражданские поселения в Азербайджане за пределами зоны конфликта. В результате нападения ВС Армении на город Барду сегодня вечером погибли четыре мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок.... Мы самым суровым образом осуждаем это бесчеловечное нападение Армении и призываем страны, обладающие совестью и ответственностью, прекратить военные преступления, которые продолжает совершать Армения", - говорится в заявлении турецкого МИД.
Анкара считает симптоматичным, что "несмотря на то, что три режима прекращения огня, объявленные до сих пор по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, каждый раз нарушались Арменией, никакой реакции с их стороны на эти нарушения не было", отмечается в документе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМИД ТурцииНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАрменияВ мире
 
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