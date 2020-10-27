https://ria.ru/20201027/obstrel-1581838342.html

Турция осудила удар по азербайджанскому городу Барда

МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе и... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:05

2020-10-27T21:05

2020-10-27T21:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид турции

нагорно-карабахская республика

турция

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> выступил с решительным осуждением удара ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и военным преступлением.Как ранее заявил помощник азербайджанского президента <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a>, число погибших в результате ракетного удара армянских вооруженных сил по Бардинскому району <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> увеличилось до четырех, раненых - до 13."Несмотря на объявленное вчера перемирие, продолжаются нападения Армении на гражданские поселения в Азербайджане за пределами зоны конфликта. В результате нападения ВС Армении на город Барду сегодня вечером погибли четыре мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок.... Мы самым суровым образом осуждаем это бесчеловечное нападение Армении и призываем страны, обладающие совестью и ответственностью, прекратить военные преступления, которые продолжает совершать Армения", - говорится в заявлении турецкого МИД.<a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> считает симптоматичным, что "несмотря на то, что три режима прекращения огня, объявленные до сих пор по инициативе сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, каждый раз нарушались Арменией, никакой реакции с их стороны на эти нарушения не было", отмечается в документе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201022/pashinyan-1580927024.html

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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нагорно-карабахская республика

турция

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид турции, нагорно-карабахская республика, турция, армения, в мире