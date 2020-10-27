https://ria.ru/20201027/obstrel-1581719994.html

Армения заявила, что Азербайджан продолжает обстрел южной границы страны

Азербайджан продолжает обстрел южной границы Армении, есть раненые, заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:31

2020-10-27T11:31

2020-10-27T11:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581302815_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_e6ae22978f86919ef23b41c870c89278.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> продолжает обстрел южной границы <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a>, есть раненые, заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.Ранее министерство обороны Армении заявило, что утром 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары, используя беспилотники (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийские средства, по позициям пограничной заставы Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с Ираном.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://rsport.ria.ru/20201026/arutyunyan-1581669941.html

3

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире