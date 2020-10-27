Армения заявила, что Азербайджан продолжает обстрел южной границы страны
11:31 27.10.2020 (обновлено: 11:37 27.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
ЕРЕВАН, 27 окт - РИА Новости. Азербайджан продолжает обстрел южной границы Армении, есть раненые, заявила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
Ранее министерство обороны Армении заявило, что утром 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары, используя беспилотники (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийские средства, по позициям пограничной заставы Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с Ираном.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта