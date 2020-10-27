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https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581680965.html
Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
Инициированные Германией и Францией санкции против россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T00:15
2020-10-27T07:19
россия
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Инициированные <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a> санкции против россиян из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире и стремление Брюсселя ставить себя вне закона, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью хорватской газете "<a href="https://www.vecernji.hr/">Вечерни лист</a>".<a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ранее ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, фигурантам "черного списка" запретили въезд на территорию ЕС. Лавров пообещал, что Москва зеркально ответит на эти ограничения.Глава МИД напомнил о "высокомерном отказе" Берлина дать ответы на многочисленные запросы Генпрокуратуры России, направленные в связи с инцидентом с Навальным, что, по его словам, нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.По его словам, антироссийские выпады западных коллег, забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, в Москве без должной реакции не оставляют."О наших ответных шагах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС хорошо известно", - подчеркнул Лавров.Министр также отметил, что США и ряд стран Евросоюза в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития России, в том числе вводят новые санкции, но при этом не предоставляют никаких фактов и доказательств по обвинениям в адрес Москвы.В то же время Лавров выразил надежду, что у европейских коллег хватит здравого смысла и дальновидности, чтобы диалог России и ЕС был восстановлен в полном объеме. Инцидент с Навальным<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лабораториях в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>. Однако <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">ОЗХО</a> позднее заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201026/navalnyy-1581678583.html
https://ria.ru/20201023/navalnyy-1581170626.html
Имея такого представителя в МИДе как Захарова, с её гопническими выпадами в социальных сетях, ещё что-то говорить о хамском поведении Запада
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От создателей "мывовсемвсегдаправы" и "весьмирнамвраги"
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россия
германия
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россия, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, германия, в мире

Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным

00:15 27.10.2020 (обновлено: 07:19 27.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Инициированные Германией и Францией санкции против россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире и стремление Брюсселя ставить себя вне закона, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете "Вечерни лист".
Евросоюз ранее ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, фигурантам "черного списка" запретили въезд на территорию ЕС. Лавров пообещал, что Москва зеркально ответит на эти ограничения.
Глава МИД напомнил о "высокомерном отказе" Берлина дать ответы на многочисленные запросы Генпрокуратуры России, направленные в связи с инцидентом с Навальным, что, по его словам, нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

"Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона", - сказал Лавров.

По его словам, антироссийские выпады западных коллег, забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, в Москве без должной реакции не оставляют.
"О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно", - подчеркнул Лавров.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 23:13
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Министр также отметил, что США и ряд стран Евросоюза в последнее время удваивают усилия по сдерживанию развития России, в том числе вводят новые санкции, но при этом не предоставляют никаких фактов и доказательств по обвинениям в адрес Москвы.
В то же время Лавров выразил надежду, что у европейских коллег хватит здравого смысла и дальновидности, чтобы диалог России и ЕС был восстановлен в полном объеме.

Инцидент с Навальным

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лабораториях в Швеции и во Франции. Однако ОЗХО позднее заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 12:51
Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального в Германию
 
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РоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзГерманияВ мире
 
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