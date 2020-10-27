https://ria.ru/20201027/moda-1581722320.html

Показы недели моды Mercedes-Benz собрали почти 10 миллионов просмотров

Показы недели моды Mercedes-Benz, которые транслировались на онлайн-ресурсах смотра, собрали почти 10 миллионов просмотров, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:45

2020-10-27T11:45

2020-10-27T11:45

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Показы недели моды Mercedes-Benz, которые транслировались на онлайн-ресурсах смотра, собрали почти 10 миллионов просмотров, сообщает во вторник пресс-служба мероприятия."В этом сезоне Неделя моды прошла в реальном и виртуальном пространстве. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 миллионов (учитывались все площадки – социальные сети и медиа)", - говорится в сообщении.Мероприятие проходило с 19 по 23 октября одновременно в пяти городах России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Якутске.

https://ria.ru/20201024/moda-1581259108.html

москва

краснодар

сочи

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, москва, краснодар, сочи, санкт-петербург