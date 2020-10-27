Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201027/moda-1581722320.html
Показы недели моды Mercedes-Benz собрали почти 10 миллионов просмотров
Показы недели моды Mercedes-Benz, которые транслировались на онлайн-ресурсах смотра, собрали почти 10 миллионов просмотров, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:45
2020-10-27T11:45
культура
новости культуры
москва
краснодар
сочи
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581156720_0:104:3273:1945_1400x0_80_0_0_790f68ac00a7b6080c567ae28e4fd0c2.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Показы недели моды Mercedes-Benz, которые транслировались на онлайн-ресурсах смотра, собрали почти 10 миллионов просмотров, сообщает во вторник пресс-служба мероприятия."В этом сезоне Неделя моды прошла в реальном и виртуальном пространстве. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 миллионов (учитывались все площадки – социальные сети и медиа)", - говорится в сообщении.Мероприятие проходило с 19 по 23 октября одновременно в пяти городах России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Якутске.
https://ria.ru/20201024/moda-1581259108.html
москва
краснодар
сочи
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581156720_272:0:3003:2048_1400x0_80_0_0_1ebc83f18912068741dda3ad12cfcefc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, москва, краснодар, сочи, санкт-петербург

Показы недели моды Mercedes-Benz собрали почти 10 миллионов просмотров

11:45 27.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовMercedes-Benz Fashion Week Russia
Mercedes-Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Показы недели моды Mercedes-Benz, которые транслировались на онлайн-ресурсах смотра, собрали почти 10 миллионов просмотров, сообщает во вторник пресс-служба мероприятия.
"В этом сезоне Неделя моды прошла в реальном и виртуальном пространстве. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 миллионов (учитывались все площадки – социальные сети и медиа)", - говорится в сообщении.
Мероприятие проходило с 19 по 23 октября одновременно в пяти городах России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Якутске.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 08:00Культура
"Мода умерла, но воскреснет": итоги Mercedes-Benz Fashion Week Russia
 
Обсудить0
КультураНовости культурыМоскваКраснодарСочиСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния