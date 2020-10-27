https://ria.ru/20201027/medpomosch-1581712187.html

Мобильные диагностические комплексы передали в малые села Приамурья

Пять мобильных диагностических комплексов переданы в села Амурской области для оказания медицинской помощи жителям, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:55

2020-10-27T10:55

2020-10-27T10:55

василий орлов

светлана орлова

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Пять мобильных диагностических комплексов переданы в села <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> для оказания медицинской помощи жителям, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>.Передача диагностических комплексов, по данным правительства области, прошла в рамках нацпроекта "Здравоохранение", одна из задач которого - оказание медпомощи в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Стоимость каждого комплекса на базе "Камаз" - 17 миллионов рублей."Они (комплексы) предназначены для пяти муниципальных образований - Селемджинского, Тындинского, Зейского, Магдагачинского и Архаринского райнов - самых удаленных районов, с большими расстояниями, с плохими дорогами. Задача таких мобильных комплексов - оказывать медицинское сопровождение населению в селах численностью меньше 100 человек. В ближайшее время они поступят в районы и начнут курсировать по области. Это даст нам возможность проводить профилактические медицинские осмотры населения, ставить диагнозы на ранних стадиях и, соответственно, принимать решения о дальнейшем маршруте лечения", - цитирует правительство слова Орлова.Комплексы включают в себя аппараты ультразвуковой диагностики, лабораторное оборудование, позволяют оказать акушерско-гинекологическую помощь, здесь есть набор для работы врача-офтальмолога и отоларинголога.График работы мобильных комплексов согласуют с главами поселений и проинформируют жителей.Всего в Приамурье в октябре-ноябре 2020 года ожидается поставка 16 специализированных автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием: 5 передвижных ФАПов, 5 диагностических кабинетов, 3 мобильных флюорографа -маммографа и 3 мобильные стоматологии. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".Стоимость 16 передвижных комплексов - 254,3 миллиона рублей: 140,3 миллиона - средства областного бюджета, 114 миллионов - федерального.

https://ria.ru/20201021/priamure-1580836265.html

https://ria.ru/20201020/ryba-1580593344.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, светлана орлова, амурская область, общество