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Жириновский предложил официально запретить в Госдуме нахождение без масок
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил официально запретить в Госдуме нахождение без масок, в том числе в лифте и в зале заседаний, с таким предложением он... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:59
2020-10-27T10:59
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил официально запретить в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> нахождение без масок, в том числе в лифте и в зале заседаний, с таким предложением он выступил на пленарном заседании во вторник.Он настаивает на том, чтобы режим предусматривал ношение маски даже в лифе, где депутат едет один. "А тем более - зал Государственной думы, где сидит несколько сот человек! Пускай будет запрещен вход (без масок - ред.) в зал, и в лифт, и везде. Только в собственном кабинете депутат может быть без маски", - заявил лидер ЛДПР.Жириновский также напомнил, что в настоящее время болеет коронавирусом 91 депутат ГД, который "не смог себя уберечь".
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581675905.html
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил официально запретить в Госдуме нахождение без масок

10:59 27.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил официально запретить в Госдуме нахождение без масок, в том числе в лифте и в зале заседаний, с таким предложением он выступил на пленарном заседании во вторник.
"Вячеслав Викторович (Володин), я вас прошу, пусть комитет по регламенту издаст распоряжение внутри Думы", - предложил Жириновский.
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Он настаивает на том, чтобы режим предусматривал ношение маски даже в лифе, где депутат едет один. "А тем более - зал Государственной думы, где сидит несколько сот человек! Пускай будет запрещен вход (без масок - ред.) в зал, и в лифт, и везде. Только в собственном кабинете депутат может быть без маски", - заявил лидер ЛДПР.
Жириновский также напомнил, что в настоящее время болеет коронавирусом 91 депутат ГД, который "не смог себя уберечь".
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
 
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