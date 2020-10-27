https://ria.ru/20201027/maska-1581713282.html
Жириновский предложил официально запретить в Госдуме нахождение без масок
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил официально запретить в Госдуме нахождение без масок, в том числе в лифте и в зале заседаний, с таким предложением он... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:59
2020-10-27T10:59
2020-10-27T10:59
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил официально запретить в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> нахождение без масок, в том числе в лифте и в зале заседаний, с таким предложением он выступил на пленарном заседании во вторник.Он настаивает на том, чтобы режим предусматривал ношение маски даже в лифе, где депутат едет один. "А тем более - зал Государственной думы, где сидит несколько сот человек! Пускай будет запрещен вход (без масок - ред.) в зал, и в лифт, и везде. Только в собственном кабинете депутат может быть без маски", - заявил лидер ЛДПР.Жириновский также напомнил, что в настоящее время болеет коронавирусом 91 депутат ГД, который "не смог себя уберечь".
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581675905.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество