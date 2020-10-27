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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/makdonalds-1581821973.html
МcDonald’s поддержал действия Азербайджана в Карабахе
Азербайджанское отделение франшизы McDonald’s поддержало военные действия в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:08
2020-10-27T19:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
burger king (бургер кинг)
сергей лавров
mcdonald's corporation
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Азербайджанское отделение франшизы McDonald’s поддержало военные действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>!" — отмечается в публикации в <a href="https://www.instagram.com/p/CGkr2gkB691/" target="_blank">Instagram.</a>На размещенном фото запечатлен азербайджанский флаг на фоне видов Карабаха. Надпись в нижней части фото гласит "Карабах — это Азербайджан".В начале месяца с аналогичным заявлением выступило и местное отделение Burger King.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению российского президента прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдепартамент объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201027/karabakh-1581789488.html
https://ria.ru/20201027/aliev-1581722865.html
Карабах - это Армения!
92
Причем тут Армения? Мы тут о бургерах говорим, не порть аппетит!
72
43
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, burger king (бургер кинг), сергей лавров, mcdonald's corporation, азербайджан, армения, в мире

МcDonald’s поддержал действия Азербайджана в Карабахе

19:08 27.10.2020 (обновлено: 19:51 27.10.2020)
 
© @mcdonalds.azСкриншот публикации в Instagram-аккаунте азербайджанского отделения франшизы McDonald’s
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте азербайджанского отделения франшизы McDonald’s - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© @mcdonalds.az
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Азербайджанское отделение франшизы McDonald’s поддержало военные действия в Нагорном Карабахе.
"Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана!" — отмечается в публикации в Instagram.
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На размещенном фото запечатлен азербайджанский флаг на фоне видов Карабаха. Надпись в нижней части фото гласит "Карабах — это Азербайджан".
В начале месяца с аналогичным заявлением выступило и местное отделение Burger King.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению российского президента прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с Сергеем Лавровым они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдепартамент объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахBurger King (Бургер Кинг)Сергей ЛавровMcDonald's CorporationАзербайджанАрменияВ мире
 
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