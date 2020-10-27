https://ria.ru/20201027/makdonalds-1581821973.html

МcDonald’s поддержал действия Азербайджана в Карабахе

Азербайджанское отделение франшизы McDonald’s поддержало военные действия в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:08

2020-10-27T19:08

2020-10-27T19:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

burger king (бургер кинг)

сергей лавров

mcdonald's corporation

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Азербайджанское отделение франшизы McDonald’s поддержало военные действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>!" — отмечается в публикации в <a href="https://www.instagram.com/p/CGkr2gkB691/" target="_blank">Instagram.</a>На размещенном фото запечатлен азербайджанский флаг на фоне видов Карабаха. Надпись в нижней части фото гласит "Карабах — это Азербайджан".В начале месяца с аналогичным заявлением выступило и местное отделение Burger King.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению российского президента прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдепартамент объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/karabakh-1581789488.html

https://ria.ru/20201027/aliev-1581722865.html

Svinka Ontherun Карабах - это Армения! 92

Предок Динозавров Причем тут Армения? Мы тут о бургерах говорим, не порть аппетит! 72

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, burger king (бургер кинг), сергей лавров, mcdonald's corporation, азербайджан, армения, в мире