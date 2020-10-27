https://ria.ru/20201027/krym-1581687176.html

В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав Украины... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:37

2020-10-27T03:37

2020-10-27T09:08

россия

михаил шеремет

владимир зеленский

владимир путин

франция

германия

республика крым

оон

реджеп тайип эрдоган

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<strong>МОСКВА, 27 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты</a> готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, <u><a href="https://mfa.gov.ua/news/ssha-gotovi-do-spivpraci-nad-stvorennyam-krimskoyi-platformi-inicijovanoyi-ukrayinoyu">сообщили</a></u> в украинском МИД.В Киеве утверждают, что Квин подчеркнула, что позиция Вашингтона по Крыму остается "твердой и неизменной".О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> и США. Как заявил президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>, Европейский союз готов присоединиться к украинской инициативе, готовность принять участие в проекте также выразил турецкий лидер <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a>.По словам депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Шеремета</a>, создаваемый Украиной антикрымский союз обречен и обернется для его участников полным политическим фиаско. Он отметил, что Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.

https://ria.ru/20201020/krym-1580695006.html

https://ria.ru/20201022/krym-1581099889.html

Geperionus Odin Какая это уже по счёту стратегия? По своей сути - информационный шум, не более. 87

Mar Nightmare Будет создана очередная говорильня. А Крым, между тем, всё так же будет оставаться российским. Пора бы уже небратьям осознать это и смириться. 87

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россия

франция

германия

республика крым

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шеремет, владимир зеленский, владимир путин, франция, германия, республика крым, оон, реджеп тайип эрдоган, сша, украина, в мире