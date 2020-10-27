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https://ria.ru/20201027/krym-1581687176.html
В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма
Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав Украины... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:37
2020-10-27T09:08
россия
михаил шеремет
владимир зеленский
владимир путин
франция
германия
республика крым
оон
реджеп тайип эрдоган
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<strong>МОСКВА, 27 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты</a> готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, <u><a href="https://mfa.gov.ua/news/ssha-gotovi-do-spivpraci-nad-stvorennyam-krimskoyi-platformi-inicijovanoyi-ukrayinoyu">сообщили</a></u> в украинском МИД.В Киеве утверждают, что Квин подчеркнула, что позиция Вашингтона по Крыму остается "твердой и неизменной".О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> и США. Как заявил президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>, Европейский союз готов присоединиться к украинской инициативе, готовность принять участие в проекте также выразил турецкий лидер <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a>.По словам депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Шеремета</a>, создаваемый Украиной антикрымский союз обречен и обернется для его участников полным политическим фиаско. Он отметил, что Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.
https://ria.ru/20201020/krym-1580695006.html
https://ria.ru/20201022/krym-1581099889.html
Какая это уже по счёту стратегия? По своей сути - информационный шум, не более.
87
Будет создана очередная говорильня. А Крым, между тем, всё так же будет оставаться российским. Пора бы уже небратьям осознать это и смириться.
87
32
россия
франция
германия
республика крым
сша
украина
РИА Новости
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россия, михаил шеремет, владимир зеленский, владимир путин, франция, германия, республика крым, оон, реджеп тайип эрдоган, сша, украина, в мире

В Киеве заявили о готовности США поддержать стратегию по "возврату" Крыма

03:37 27.10.2020 (обновлено: 09:08 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям
На набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта "Крымская платформа", который направлен на возвращение полуострова в состав Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, сообщили в украинском МИД.
В Киеве утверждают, что Квин подчеркнула, что позиция Вашингтона по Крыму остается "твердой и неизменной".
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 17:24
Сенатор назвала заявление Зеленского о возвращении Крыма утопией
О намерении Киева создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма стало известно в июле. Сообщалось, что украинское правительство рассчитывает привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Европейский союз готов присоединиться к украинской инициативе, готовность принять участие в проекте также выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, создаваемый Украиной антикрымский союз обречен и обернется для его участников полным политическим фиаско. Он отметил, что Крым вернулся в Россию навсегда, сделанный выбор крымчан на референдуме окончателен и бесповоротен.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 22:20
Поклонская посетовала на плохих советчиков по Крыму у Зеленского
 
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РоссияМихаил ШереметВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияГерманияРеспублика КрымООНРеджеп Тайип ЭрдоганСШАУкраинаВ мире
 
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