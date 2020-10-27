https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581689610.html

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад активности коронавируса

Коронавирус может быть активен еще минимум полтора года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T06:09

2020-10-27T06:09

2020-10-27T08:34

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> может быть активен еще минимум полтора года, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a>.Она отметила, что в различных странах и регионах будут периодически возникать горячие точки, вызванные COVID-19.Ранее Пшеничная сообщила РИА Новости, что ситуация с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> может <a href="https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581686034.html" target="_blank">обостриться</a> в феврале-марте, а спада показателей следует ожидать только к лету.Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.В России заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли. За прошедшие сутки выявили около 17,3 тысячи случаев инфицирования.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

vippaskoy Займитесь лучше качеством обслуживания и лечением людей!!!! А не сидите гадайте по формулам..... Лечение в России отвратительное!!!!!! 54

vostsib2015 ЭТО вы называете лечением? Не, мы только спутники можем запускать. А организовать прием людей в районной поликлинике и нормальную продажу лекарств это извините не к нам. 31

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество