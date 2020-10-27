https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581686034.html

Роспотребнадзор предрек обострение эпидемии коронавируса

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, сообщила... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:03

2020-10-27T03:03

2020-10-27T05:54

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581323343_0:148:2915:1788_1400x0_80_0_0_1926411c4004db6aa6d3790a3cd0962e.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a>.По ее словам, для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител. Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank">Виктор Зуев</a> в интервью <a href="http://pnp.ru/" target="_blank">"Парламентской газете"</a> также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. Ученый напомнил, что болезнь вызывает пневмотропный вирус, который наиболее активен поздней осенью и ранней весной и боится тепла.О том, что ситуация с COVID-19 обострится зимой, ранее говорил и сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank">Александр Чепурнов</a>.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались.В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html

Бывший Спецназовец как какой то кризис в мире,то эпидимия сразу тут как тут. 34

Просто Павел Россия, бултыхаться такими темпами в вирусе еще ни один год!! 26

28

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество