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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581686034.html
Роспотребнадзор предрек обострение эпидемии коронавируса
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, сообщила... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:03
2020-10-27T05:54
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a>.По ее словам, для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител. Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank">Виктор Зуев</a> в интервью <a href="http://pnp.ru/" target="_blank">"Парламентской газете"</a> также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. Ученый напомнил, что болезнь вызывает пневмотропный вирус, который наиболее активен поздней осенью и ранней весной и боится тепла.О том, что ситуация с COVID-19 обострится зимой, ранее говорил и сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank">Александр Чепурнов</a>.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались.В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html
как какой то кризис в мире,то эпидимия сразу тут как тут.
34
Россия, бултыхаться такими темпами в вирусе еще ни один год!!
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россия
РИА Новости
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор предрек обострение эпидемии коронавируса

03:03 27.10.2020 (обновлено: 05:54 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать только к следующему лету, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.
Ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в интервью "Парламентской газете" также заявил, что ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. Ученый напомнил, что болезнь вызывает пневмотропный вирус, который наиболее активен поздней осенью и ранней весной и боится тепла.
О том, что ситуация с COVID-19 обострится зимой, ранее говорил и сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 21:38Распространение нового коронавируса
Минздрав вновь опубликовал рекомендации по лечению COVID-19
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано более 42,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались.
В России инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи случаев инфицирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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