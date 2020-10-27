https://ria.ru/20201027/kluby-1581744347.html

Жириновский хочет сохранить ограничение на работу клубов после пандемии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда сохранить ограничение в работе заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек, после 23.00. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:26

2020-10-27T13:26

2020-10-27T13:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лдпр

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил навсегда сохранить ограничение в работе заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек, после 23.00.На территории РФ рекомендовано запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ. Также ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания.Он отметил, что пандемия впервые за 100 лет охватила мир."В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> уже вводится комендантский час. Это хуже, чем была испанка 100 лет назад. Поэтому надо эти меры держать", - сказал политик. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/milonov-1581743846.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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