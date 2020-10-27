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https://ria.ru/20201027/kluby-1581744347.html
Жириновский хочет сохранить ограничение на работу клубов после пандемии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда сохранить ограничение в работе заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек, после 23.00. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:26
2020-10-27T13:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил навсегда сохранить ограничение в работе заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек, после 23.00.На территории РФ рекомендовано запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ. Также ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания.Он отметил, что пандемия впервые за 100 лет охватила мир."В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> уже вводится комендантский час. Это хуже, чем была испанка 100 лет назад. Поэтому надо эти меры держать", - сказал политик. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/milonov-1581743846.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский хочет сохранить ограничение на работу клубов после пандемии

13:26 27.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда сохранить ограничение в работе заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек, после 23.00.
На территории РФ рекомендовано запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ. Также ранее Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания.
"Молодец Роспотребнадзор. Впервые хвалю врача (Анну) Попову. Обязательно с завтрашнего дня тотальный масочный режим, и ночью все предприятия общественного питания будут закрыты в 23.00. Я бы предложил сохранить навсегда - в 23 часа закрываются все клубы, дискотеки. Потому что зараза с нами навсегда", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что пандемия впервые за 100 лет охватила мир.
Европе уже вводится комендантский час. Это хуже, чем была испанка 100 лет назад. Поэтому надо эти меры держать", - сказал политик.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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