https://ria.ru/20201027/kluby-1581744347.html
Жириновский хочет сохранить ограничение на работу клубов после пандемии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда сохранить ограничение в работе заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек, после 23.00. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:26
2020-10-27T13:26
2020-10-27T13:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил навсегда сохранить ограничение в работе заведений общественного питания, в том числе клубов и дискотек, после 23.00.На территории РФ рекомендовано запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23.00 до 06.00, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ. Также ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания.Он отметил, что пандемия впервые за 100 лет охватила мир."В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> уже вводится комендантский час. Это хуже, чем была испанка 100 лет назад. Поэтому надо эти меры держать", - сказал политик. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/milonov-1581743846.html
3
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, общество