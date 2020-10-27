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https://ria.ru/20201027/karikatury-1581775191.html
Российские мусульмане осудили слова Макрона о карикатурах на Мухаммеда
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал слова... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:41
2020-10-27T15:44
дамир мухетдинов
пророк мухаммед
рамзан кадыров
франция
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России <a href="http://ria.ru/person_Damir_Mukhetdinov/" target="_blank" data-auto="true">Дамир Мухетдинов</a> в беседе с радиостанцией <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> прокомментировал слова президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> о каррикатурах на пророка Мухаммеда.Ранее французский лидер заявил, что в стране не откажутся от публикации таких изображений, но усилят борьбу с религиозным сепаратизмом.Мухетдинов указал на непоследовательность французских властей в борьбе за ценности демократии."Почему-то (французское общество. — Прим. ред.) борется за права черных, борется за положение женщин, за положение ЛГБТ-сообщества и других меньшинств. Но почему-то, когда оскорбляются несколько миллиардов людей на всем земном шаре, это не считается оскорблением", — заявил Мухетдинов.Он назвал заявление Макрона попыткой переключить внимание с забастовок "желтых жилетов" на ислам и мусульман."Если обобщать, что мусульмане — экстремистски, террористически настроены, то, на мой взгляд, подобное обобщение недостойно слов президента. Потому что можно по таким вкусовым предпочтениям осудить любую группу населения, любую национальность, любую страну, которые разрушают по всему миру те или иные государственности, убивают мирных граждан", — подчеркнул он.Выступление МакронаВ октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Высказывания президента вызвали резкую критику в ряде мусульманских стран, где призвали бойкотировать французскую продукцию. Глава <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a>, в свою очередь, посоветовал Макрону "лечить психику" и обвинил его в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему". Турецкий лидер также назвал Францию "частью нацизма" и попросил <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> "остановить кампанию ненависти".Высказывание Макрона также осудил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он назвал выступление французского лидера безответственным поступком, выходящим за все этические и моральные рамки. По мнению Межиева, после заявления Макрон стал "террористом номер один в мире". Глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> также раскритиковал слова президента Франции и заявил, что поддерживая провокации Макрон "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". По словам Кадырова, французский лидер раздувает пламя, которое должен был задуть.
https://ria.ru/20201011/makron-1579163002.html
https://ria.ru/20191107/1560648393.html
https://ria.ru/20180504/1519850686.html
В знак протеста мусульманам нужно покинуть пределы Франции. Пусть французы поживут без них - пусть прочувствуют.
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франция
турция
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РИА Новости
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дамир мухетдинов, пророк мухаммед, рамзан кадыров, франция, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, в мире

Российские мусульмане осудили слова Макрона о карикатурах на Мухаммеда

15:41 27.10.2020 (обновлено: 15:44 27.10.2020)
 
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о каррикатурах на пророка Мухаммеда.
Ранее французский лидер заявил, что в стране не откажутся от публикации таких изображений, но усилят борьбу с религиозным сепаратизмом.
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Мухетдинов указал на непоследовательность французских властей в борьбе за ценности демократии.
"Почему-то (французское общество. — Прим. ред.) борется за права черных, борется за положение женщин, за положение ЛГБТ-сообщества и других меньшинств. Но почему-то, когда оскорбляются несколько миллиардов людей на всем земном шаре, это не считается оскорблением", — заявил Мухетдинов.
Он назвал заявление Макрона попыткой переключить внимание с забастовок "желтых жилетов" на ислам и мусульман.
"Если обобщать, что мусульмане — экстремистски, террористически настроены, то, на мой взгляд, подобное обобщение недостойно слов президента. Потому что можно по таким вкусовым предпочтениям осудить любую группу населения, любую национальность, любую страну, которые разрушают по всему миру те или иные государственности, убивают мирных граждан", — подчеркнул он.
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Выступление Макрона

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Высказывания президента вызвали резкую критику в ряде мусульманских стран, где призвали бойкотировать французскую продукцию. Глава Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, посоветовал Макрону "лечить психику" и обвинил его в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему". Турецкий лидер также назвал Францию "частью нацизма" и попросил Европу "остановить кампанию ненависти".
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Высказывание Макрона также осудил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Он назвал выступление французского лидера безответственным поступком, выходящим за все этические и моральные рамки. По мнению Межиева, после заявления Макрон стал "террористом номер один в мире". Глава республики Рамзан Кадыров также раскритиковал слова президента Франции и заявил, что поддерживая провокации Макрон "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". По словам Кадырова, французский лидер раздувает пламя, которое должен был задуть.
 
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Дамир МухетдиновПророк МухаммедРамзан КадыровФранцияТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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