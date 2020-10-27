https://ria.ru/20201027/karabakh-1581789488.html

Армения назвала условие для обращения в ОДКБ из-за ситуации в Карабахе

Армянской стороне для обращения в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта нужна уверенность в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:54

2020-10-27T16:54

2020-10-27T16:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

одкб

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Армянской стороне для обращения в Организацию Договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>) в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта нужна уверенность в положительное реакции этой структуры, заявил во вторник журналистам вице-спикер парламента Ален Симонян.Он напомнил, что членом организации является <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>, а не Карабах. "Для обращения в ОДБК мы должны быть уверены, что действия этой организации будут достаточны для соответствующей реакции. Вы знаете, что решения там принимаются консенсусом. Когда мы увидим, что есть неопровержимые факты, которые будет сложно поставить под сомнение в ходе обсуждений в рамках ОДКБ, чтобы не допустить разночтений… Этот шаг будет сделан тогда, когда мы будем уверены в однозначно положительном ответе", - сказал Симонян.Он выразил также уверенность, что в случае угрозы границам Армении, ее союзники и партнеры "не позволят им (угрозам - ред.) углубиться".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Предок Динозавров То о чем я несколько раз уже говорил. Все провокации Еревана направленны на то что бы представить Баку агрессором который покушается на суверенитет Армении. И пока армяне не смогут убедить все страны участников ОДКБ в том, что азербайджанцы собираются захватить Армению им нет смысла обращаться в ОДКБ. Короче, это сообщение рассчитано на то что бы запугать Азербайджан намекнув что Армения еще и не обращалась в ОДКБ. Опять льют воду телефоняны... 30

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, одкб, азербайджан, армения, в мире