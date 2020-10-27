https://ria.ru/20201027/karabakh-1581765835.html

Эксперт рассказал, к чему может привести поражение в Карабахе

Неудачи в Нагорном Карабахе могут привести к отставкам лидеров и Армении, и Азербайджана, премьер-министру Николу Пашиняну и президенту Ильхаму Алиеву нужна... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:58

2020-10-27T14:58

2020-10-27T17:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

андрей суздальцев

ильхам алиев

москва

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Неудачи в Нагорном Карабахе могут привести к отставкам лидеров и Армении, и Азербайджана, премьер-министру <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николу Пашиняну</a> и президенту <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> нужна победа в конфликте, другого народы стран не простят, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Suzdalcev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Суздальцев</a>.По его словам, другой результат народы стран не примут и будут добиваться свержения руководства. "Погибло много людей, кто-то должен за это ответить, они (лидеры - ред.) обречены",- сказал Суздальцев.Он добавил, что в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> появились некоторые оппозиционные силы. Эксперт отметил, что в Армении уже есть традиция революций.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/karabakh-1581734882.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/karabakh-1580499475.html

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москва

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, андрей суздальцев, ильхам алиев, москва, сша, армения, в мире