Эксперт рассказал, к чему может привести поражение в Карабахе
14:58 27.10.2020 (обновлено: 17:55 27.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Неудачи в Нагорном Карабахе могут привести к отставкам лидеров и Армении, и Азербайджана, премьер-министру Николу Пашиняну и президенту Ильхаму Алиеву нужна победа в конфликте, другого народы стран не простят, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Этим двум лидерам нужна только победа",- сказал Суздальцев РИА Новости.
По его словам, другой результат народы стран не примут и будут добиваться свержения руководства. "Погибло много людей, кто-то должен за это ответить, они (лидеры - ред.) обречены",- сказал Суздальцев.
"Если ситуация приведет к тому, что будет захвачен Степанакерт, будет волна беженцев, больше 100 тысяч человек – 120-150 тысяч, которые наводнят Ереван и все города Армении, тогда Пашинян превратится из защитника суверенитета в проигравшую сторону",- отметил эксперт.
Он добавил, что в Армении появились некоторые оппозиционные силы. Эксперт отметил, что в Армении уже есть традиция революций.
"Если Алиев проиграет, он подпишет тяжелый приговор. Там сильна оппозиция. Победоносная война нужна была, чтобы укрепить свою власть и передать ее по наследству. Ему надо обязательно победить",- сказал Суздальцев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.