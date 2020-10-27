https://ria.ru/20201027/granitsa-1581715994.html

Шойгу оценил обстановку на границе Союзного государства с НАТО

Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной, обеспечение его безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, заявил... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:10

2020-10-27T11:10

2020-10-27T11:10

союзное государство

россия

нато

сергей шойгу

белоруссия

европа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Обстановка на границе<a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank"> Союзного государства</a> со странами <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> остается неспокойной, обеспечение его безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, заявил глава военного ведомства <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергей Шойгу</a> на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии."В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - добавил Шойгу.По его словам, Североатлантический альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что в странах, граничащих с Белоруссией, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США. "За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих", - напомнил Хренин.США при поддержке союзников из НАТО вышли из договоров по противоракетной обороне, по открытому небу и по ракетам средней и меньшей дальности, а также отказались ратифицировать адаптированную версию договора об обычных вооружениях и силах в Европе. Все это, по словам Хренина, направлено на "подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия".

https://ria.ru/20201024/pompeo-1581383041.html

https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html

Александр Нелиберда Давно пора ставить свои ядерные ракеты в Белоруссии, напрочь ликвидировать натовских агентов. и всерьёз заняться нашей совместной обороной, хватит играть в поддавки, а то доиграетесь. 22

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россия

белоруссия

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, сергей шойгу, белоруссия, европа, сша, в мире