https://ria.ru/20201027/granitsa-1581715994.html
Шойгу оценил обстановку на границе Союзного государства с НАТО
Обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной, обеспечение его безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, заявил... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:10
2020-10-27T11:10
2020-10-27T11:10
союзное государство
россия
нато
сергей шойгу
белоруссия
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Обстановка на границе<a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank"> Союзного государства</a> со странами <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> остается неспокойной, обеспечение его безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, заявил глава военного ведомства <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергей Шойгу</a> на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии."В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - добавил Шойгу.По его словам, Североатлантический альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что в странах, граничащих с Белоруссией, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США. "За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих", - напомнил Хренин.США при поддержке союзников из НАТО вышли из договоров по противоракетной обороне, по открытому небу и по ракетам средней и меньшей дальности, а также отказались ратифицировать адаптированную версию договора об обычных вооружениях и силах в Европе. Все это, по словам Хренина, направлено на "подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия".
https://ria.ru/20201024/pompeo-1581383041.html
https://ria.ru/20201024/zakharova-1581326305.html
Александр Нелиберда
Давно пора ставить свои ядерные ракеты в Белоруссии, напрочь ликвидировать натовских агентов. и всерьёз заняться нашей совместной обороной, хватит играть в поддавки, а то доиграетесь.
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россия
белоруссия
европа
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, сергей шойгу, белоруссия, европа, сша, в мире
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Обстановка на границе Союзного государства
со странами НАТО
остается неспокойной, обеспечение его безопасности является приоритетом для Минобороны РФ, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу
на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
"По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие", - сказал он на проходящем по видеосвязи заседании.
"В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - добавил Шойгу.
По его словам, Североатлантический альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Министр отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия.
"Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока", - указал Шойгу.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что в странах, граничащих с Белоруссией, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США. "За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих", - напомнил Хренин.
США при поддержке союзников из НАТО вышли из договоров по противоракетной обороне, по открытому небу и по ракетам средней и меньшей дальности, а также отказались ратифицировать адаптированную версию договора об обычных вооружениях и силах в Европе. Все это, по словам Хренина, направлено на "подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия".