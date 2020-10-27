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https://ria.ru/20201027/gosduma-1581723768.html
Госдума приняла закон об изменении порядка формирования правительства
Госдума приняла в третьем чтении федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства с учетом поправок к Конституции. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:57
2020-10-27T11:59
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
госдума рф
правительство рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в третьем чтении федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства с учетом поправок к Конституции.Законопроект внес в нижнюю палату президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Новый закон меняет и порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>. Остальных будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.Что касается порядка отставки правительства, то теперь уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.По словам председателя Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a>, новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти.Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой закон 3 ноября, заявил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>. По его словам, сенаторы одобрят документ.
https://ria.ru/20201027/ks-1581711267.html
https://ria.ru/20200704/1573876533.html
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андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, госдума рф, правительство рф, вячеслав володин, владимир путин, политика

Госдума приняла закон об изменении порядка формирования правительства

11:57 27.10.2020 (обновлено: 11:59 27.10.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства с учетом поправок к Конституции.
Законопроект внес в нижнюю палату президент Владимир Путин.
Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).
Новый закон меняет и порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.
Конституционный суд Российской Федерации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 10:51
Госдума одобрила закон о Конституционном суде
Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. Остальных будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.
Что касается порядка отставки правительства, то теперь уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти.
"Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной", — уверен он.
Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой закон 3 ноября, заявил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, сенаторы одобрят документ.
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
 
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