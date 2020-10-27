https://ria.ru/20201027/gosduma-1581723768.html

Госдума приняла закон об изменении порядка формирования правительства

Госдума приняла в третьем чтении федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства с учетом поправок к Конституции. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:57

2020-10-27T11:57

2020-10-27T11:59

андрей клишас

конституция рф

совет федерации рф

госдума рф

правительство рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в третьем чтении федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства с учетом поправок к Конституции.Законопроект внес в нижнюю палату президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Новый закон меняет и порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a>. Остальных будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.Что касается порядка отставки правительства, то теперь уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.По словам председателя Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a>, новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти.Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой закон 3 ноября, заявил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>. По его словам, сенаторы одобрят документ.

https://ria.ru/20201027/ks-1581711267.html

https://ria.ru/20200704/1573876533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, госдума рф, правительство рф, вячеслав володин, владимир путин, политика