Госдума приняла закон об изменении порядка формирования правительства
11:57 27.10.2020 (обновлено: 11:59 27.10.2020)
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении федеральный конституционный закон, предусматривающий новый порядок формирования правительства с учетом поправок к Конституции.
Законопроект внес в нижнюю палату президент Владимир Путин.
Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (в действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).
Новый закон меняет и порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить его только после того, как кандидатуру утвердит Госдума (раньше для этого требовалось лишь согласие палаты). Но если депутаты трижды отклонят кандидатуру, президент сможет назначить премьера самостоятельно.
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Министров силового блока также будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. Остальных будет утверждать Госдума по предложению премьера. В этом случае кандидатуры вице-премьеров и министров тоже можно предлагать три раза, а если Госдума трижды их отклонит, президент назначит их сам.
Что касается порядка отставки правительства, то теперь уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти.
"Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной", — уверен он.
Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой закон 3 ноября, заявил РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, сенаторы одобрят документ.