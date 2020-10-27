https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html

Шоу "Голос" призвали закрыть на фоне скандалов

Партия "Коммунисты России" призвала закрыть шоу "Голос" на Первом канале, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:16

2020-10-27T15:16

2020-10-27T17:59

шоубиз

дина юдина

микелла абрамова

"голос"

максим сурайкин

коммунисты россии

первый канал (телеканал)

алсу (алсу абрамова)

group-ib

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_0:0:4000:2250_1400x0_80_0_0_f19d393ebd5fc75cddc2f64ed71cf22e.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Партия "<a href="https://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank">Коммунисты России</a>" призвала закрыть шоу "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>" на Первом канале, сообщает Агентство городских новостей "<a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва</a>" со ссылкой на пресс-службу организации.Отмечается, что партия направила в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть данное шоу и создать другую программу, в которой будет изменен принципы отбора как членов жюри, так и конкурсантов."Необходимо привлекать к наблюдению за определением победителя общественность, далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса", — отметил председатель "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунистов России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>.Он подчеркнул, что идея подобного шоу неплохая, однако реализация проекта "утонула в лукавстве и субъективизме". По мнению Сурайкина, постоянными победителям проекта становятся "блатные детки", а простому молодому исполнителю никак не пробиться на шоу. Политик отметил, что ситуация с дочерью телеведущего Будникова стала "последней каплей", а "звездные родители потеряли стыд и совесть" и проталкивают своих детей.Ранее стало известно, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова прошла "слепые прослушивания" в эфире, при этом к ней повернулись все члены жюри. Позднее ситуацию раскритиковал <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Sadalskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Садальский</a>, назвав девочку очередной "дочкой <a href="http://ria.ru/person_Alsu_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Алсу</a>". Он также обвинил руководство проекта в том, что один из топ-менеджеров якобы дал указание жюри пропустить ее.В прошлом году на шоу "Голос.Дети" разгорелся скандал вокруг дочери певицы Алсу <a href="http://ria.ru/person_mikella-abramova/" target="_blank" data-auto="true">Микеллы Абрамовой</a>, которая участвовала в проекте. Первый канал аннулировал результаты голосования в шоу, в котором победила девочка. Канал принял решение на основе результатов проверки, которую проводила международная компания <a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a>. Согласно докладу, специалисты выявили массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с которых отправили более восьми тысяч сообщений. В итоге телеканал провел спецвыпуск финала проекта, в котором Абрамова не принимала участие. Гендиректор канала <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_EHrnst/" target="_blank" data-auto="true">Константин Эрнст</a> объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.Также в октябре этого года пользователи Сети поспорили об итогах третьего сезона шоу "Голос 60+", по итогам которого жительница <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> <a href="http://ria.ru/person_dina-yudina/" target="_blank" data-auto="true">Дина Юдина</a> набрала 59,6 процента голосов и заняла первое место. На странице проекта мнения зрителей разделились: некоторые посчитали, что победу "забрали" у Петра Таренкова, оказавшегося на втором месте.

https://ria.ru/20201027/skandal-1581751005.html

https://ria.ru/20200228/1565345394.html

https://ria.ru/20200220/1564989376.html

Сергей Норд И зачем закрывать? Нужно "Голос" разделить на классы- бюджетный и бизнес-класс. Все в духе времени.. 101

Ода Ивановна Специально сходила посмотреть на новоиспеченную "звезду" Будникову... аааа.... это так убого звучало, что даже вызвало кишечное расстройство. При этом клоунада "наставников" дико удивила, скакали, прыгали, радовались так как будто перед ними Робертино Лорети запел... хм... 85

35

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дина юдина, микелла абрамова, "голос", максим сурайкин, коммунисты россии, первый канал (телеканал), алсу (алсу абрамова), group-ib, санкт-петербург