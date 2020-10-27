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https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html
Немецкий политолог оценил решение суда о геноциде советского народа
Решение российского суда о признании геноцидом массовых убийств нацистами жителей Жестяной Горки под Новгородом в 1942-1943 годах может открыть ящик Пандоры,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T22:04
2020-10-27T22:04
жестяная горка
россия
вторая мировая война (1939-1945)
германия
новгородская область
ссср
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Решение российского суда о признании геноцидом массовых убийств нацистами жителей <a href="https://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka" target="_blank">Жестяной Горки</a> под Новгородом в 1942-1943 годах может открыть ящик Пандоры, тогда на всю войну надо будет смотреть как на геноцид немцев против СССР, считает немецкий политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Rar/" target="_blank" data-auto="true">Александр Рар</a>.Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах."Сейчас, 75 лет спустя (после окончания Второй мировой войны), достаточно ужасный случай признан геноцидом, но тогда фактически вся война должна быть пересмотрена как геноцид немцев против СССР. Это открывает ящик Пандоры, который может привести к переоценкам и пересмотру истории. Немцы не будут отказываться от вины, но тогда они поднимут вопрос о преследовании тех же немцев со стороны победителей, Красной армии, будут это называть плохими словами", - сказал Рар РИА Новости."Поэтому я думаю, что это интересно, что суд так решил, но мне кажется, что история расставлена уже: история преступлений вермахта, СС, нацистской Германии в отношении <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> абсолютно доказана, никто в этом не сомневается, но (не будет) политических и материальных последствий, во всяком случае на международном уровне двигать дальше и уравнивать жителей СССР с еврейским народом, не будут. Потому что, во-первых, это надо было делать тогда, 75 лет назад, а сейчас недостаточно очевидцев. Поэтому это решение местного суда носит символический характер", - заявил Рар.Эксперт заявил, что не считает решение суда "конфронтационным". "Да, в очень многих случаях сжигали целые деревни, беспощадно убивали мирных жителей. Слово геноцид абсолютно приемлемо", - пояснил он.По его словам, то, что нацистская Германия вела войну не просто за победу, а за уничтожение славянских народов, не отрицается в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. "Но всегда есть аргумент, что война есть война, а СССР-то победил в ней, они тоже с оружием в руках шли и убивали немцев. Все жертвы, которые произошли на территории СССР, это вопросы, которые сейчас не будут обсуждаться даже на международном уровне", - заявил Рар.Немцы же не будут замалчивать это решение суда по политическим причинам, считает собеседник агентства."Просто они считают, что все сказано. Что можно найти еще спустя 75 лет? Немцы скажут, что да, (нацисты) уничтожали 27 миллионов, но были договоры, дружба, попытка помириться (с Россией). Это может восприниматься как попытка раскрыть раны, которые зажили. Кто-то может сказать, что да, Германия не до конца покаялась, но с общей политической точки зрения немцы не пойдут на это, потому что тогда завтра французы будут судиться с немцами, что и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> претерпела геноцид, потом поляки скажут, что они жертвы геноцида и так далее", - отметил Рар."Поэтому убийство евреев было признано как самое ужасное преступление, как холокост, а другое - это война, и Германия взяла всю вину на себя, но не будет соглашаться с тем, что потом, помимо России, и вся <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточная Европа</a>, Франция, а, может, и <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англия</a>, которую бомбили ракетами, скажут, что они жертвы именно геноцида. Думаю, этого не будет, это слишком сложно", - заключил эксперт.В 1942 году в деревне <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяная Горка</a> нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. <a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весной</a> прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала <a href="http://ria.ru/person_kurt-herzog/" target="_blank" data-auto="true">Курта Херцога</a>, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Вместе с тем исполнители расправ к ответственности так и не привлекались.
https://ria.ru/20201027/tribunal-1581831853.html
https://ria.ru/20200521/1571781093.html
https://ria.ru/20200720/1574395926.html
https://ria.ru/20200605/1572518223.html
Заволновались немцы.
28
Давно пора признать и требовать репарации
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жестяная горка
россия
германия
новгородская область
ссср
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жестяная горка, россия, вторая мировая война (1939-1945), германия, новгородская область, ссср, в мире

Немецкий политолог оценил решение суда о геноциде советского народа

22:04 27.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Решение российского суда о признании геноцидом массовых убийств нацистами жителей Жестяной Горки под Новгородом в 1942-1943 годах может открыть ящик Пандоры, тогда на всю войну надо будет смотреть как на геноцид немцев против СССР, считает немецкий политолог Александр Рар.
Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 годах.
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"Сейчас, 75 лет спустя (после окончания Второй мировой войны), достаточно ужасный случай признан геноцидом, но тогда фактически вся война должна быть пересмотрена как геноцид немцев против СССР. Это открывает ящик Пандоры, который может привести к переоценкам и пересмотру истории. Немцы не будут отказываться от вины, но тогда они поднимут вопрос о преследовании тех же немцев со стороны победителей, Красной армии, будут это называть плохими словами", - сказал Рар РИА Новости.
"Поэтому я думаю, что это интересно, что суд так решил, но мне кажется, что история расставлена уже: история преступлений вермахта, СС, нацистской Германии в отношении СССР абсолютно доказана, никто в этом не сомневается, но (не будет) политических и материальных последствий, во всяком случае на международном уровне двигать дальше и уравнивать жителей СССР с еврейским народом, не будут. Потому что, во-первых, это надо было делать тогда, 75 лет назад, а сейчас недостаточно очевидцев. Поэтому это решение местного суда носит символический характер", - заявил Рар.
Эксперт заявил, что не считает решение суда "конфронтационным". "Да, в очень многих случаях сжигали целые деревни, беспощадно убивали мирных жителей. Слово геноцид абсолютно приемлемо", - пояснил он.
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По его словам, то, что нацистская Германия вела войну не просто за победу, а за уничтожение славянских народов, не отрицается в Германии. "Но всегда есть аргумент, что война есть война, а СССР-то победил в ней, они тоже с оружием в руках шли и убивали немцев. Все жертвы, которые произошли на территории СССР, это вопросы, которые сейчас не будут обсуждаться даже на международном уровне", - заявил Рар.
Немцы же не будут замалчивать это решение суда по политическим причинам, считает собеседник агентства.
"Просто они считают, что все сказано. Что можно найти еще спустя 75 лет? Немцы скажут, что да, (нацисты) уничтожали 27 миллионов, но были договоры, дружба, попытка помириться (с Россией). Это может восприниматься как попытка раскрыть раны, которые зажили. Кто-то может сказать, что да, Германия не до конца покаялась, но с общей политической точки зрения немцы не пойдут на это, потому что тогда завтра французы будут судиться с немцами, что и Франция претерпела геноцид, потом поляки скажут, что они жертвы геноцида и так далее", - отметил Рар.
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"Поэтому убийство евреев было признано как самое ужасное преступление, как холокост, а другое - это война, и Германия взяла всю вину на себя, но не будет соглашаться с тем, что потом, помимо России, и вся Восточная Европа, Франция, а, может, и Англия, которую бомбили ракетами, скажут, что они жертвы именно геноцида. Думаю, этого не будет, это слишком сложно", - заключил эксперт.
В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.
По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.
Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Вместе с тем исполнители расправ к ответственности так и не привлекались.
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Жестяная ГоркаРоссияВторая мировая война (1939-1945)ГерманияНовгородская областьСССРВ мире
 
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