https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html

В России впервые признали убийства нацистами советских граждан геноцидом

Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:12

2020-10-27T16:12

2020-10-27T16:57

жестяная горка

россия

вторая мировая война (1939-1945)

германия

ссср

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости.</strong> Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправах в деревне <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяная Горка</a> <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> в 1942 году. Установлено, что массовое уничтожение людей в Жестяной Горке было "частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами". В заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков напомнил, что по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности.По мнению опрошенных РИА Новости историков, судебное разбирательство хоть и запоздало, но должно стать юридической базой для других подобных расследований, а также помочь родственникам жертв в определении их правового статуса.В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков.Среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.По данным прокуратуры, для этих целей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами, а часть рядовых исполнителей составили выходцы из Латвийской ССР.Главным организатором считают немецкого генерала <a href="http://ria.ru/person_kurt-herzog/" target="_blank" data-auto="true">Курта Херцога</a>, приговоренного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Вместе с тем исполнители расправ к ответственности так и не привлекались.Помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> отмечал, что, несмотря на колоссальные потери <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в войне, факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны России, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими. "Никому, кроме неонацистов, никогда не придет в голову называть евреев, цыган и сербов виновниками развязывания Второй мировой войны. А почему такое приходит в голову в отношении русских, украинцев, белорусов и других национальностей тогда единого советского народа?" — отмечал он.

https://ria.ru/20200605/1572518223.html

https://ria.ru/20200528/1572126733.html

Svetlana Gerasimova Правильно. Давно пора начать называть происходившее своими именами. 266

Дмитрий Попов Расскажите об этом Киселёву, предлагающему поставить памятник Краснову... Расскажите об этом Михалкову, снявшему "Утомлённые Солнцем"... Расскажите это тем, кто пытается реабилитировать Власова!!! Эти "граждане" точно считают гитлеровцев врагами???? 192

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жестяная горка

россия

германия

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения Сталинградской (ныне Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) возбуждено по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности. 2020-10-27T16:12 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, россия, вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, общество