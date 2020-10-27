https://ria.ru/20201027/fermery-1581792500.html

Власти Ленобласти помогут взаимодействию сетевых магазинов с фермерами

В Ленинградской области будет создан торговый дом для взаимодействия торговых сетей и фермеров; соответствующее поручение дал глава региона Александр Дрозденко... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:07

2020-10-27T17:07

2020-10-27T17:07

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости</strong>. В Ленинградской области будет создан торговый дом для взаимодействия торговых сетей и фермеров; соответствующее поручение дал глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> во время Форума потребительского рынка Ленинградской области.Он отметил, что торговый дом будет создан силами двух комитетов — по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу и по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка."Настало время, когда двум комитетам нужно создать торговый дом, куда могут обратиться сетевые магазины за продукцией, и получить гарантию ее поставки. Там же фермеры смогут реализовывать свою продукцию. Если мы сможем такую систему создать, наша продукция будет востребована", — сказал Дрозденко.Глава региона напомнил, что сегодня Ленобласть поддерживает фермеров в части льготного приобретения оборудования, прилавков, холодильников, организации ярмарок выходного дня.По словам Александра Дрозденко, отрасль торговли в Ленинградской области занимает третье место — 11,7% удельного веса валового регионального продукта, уступая таким сферам деятельности как промышленность и транспорт. По итогам девяти месяцев оборот розничной торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% и составил 351,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201023/porty-1581230194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко