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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201027/fermery-1581792500.html
Власти Ленобласти помогут взаимодействию сетевых магазинов с фермерами
В Ленинградской области будет создан торговый дом для взаимодействия торговых сетей и фермеров; соответствующее поручение дал глава региона Александр Дрозденко... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:07
2020-10-27T17:07
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости</strong>. В Ленинградской области будет создан торговый дом для взаимодействия торговых сетей и фермеров; соответствующее поручение дал глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> во время Форума потребительского рынка Ленинградской области.Он отметил, что торговый дом будет создан силами двух комитетов — по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу и по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка."Настало время, когда двум комитетам нужно создать торговый дом, куда могут обратиться сетевые магазины за продукцией, и получить гарантию ее поставки. Там же фермеры смогут реализовывать свою продукцию. Если мы сможем такую систему создать, наша продукция будет востребована", — сказал Дрозденко.Глава региона напомнил, что сегодня Ленобласть поддерживает фермеров в части льготного приобретения оборудования, прилавков, холодильников, организации ярмарок выходного дня.По словам Александра Дрозденко, отрасль торговли в Ленинградской области занимает третье место — 11,7% удельного веса валового регионального продукта, уступая таким сферам деятельности как промышленность и транспорт. По итогам девяти месяцев оборот розничной торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% и составил 351,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201023/porty-1581230194.html
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александр дрозденко

Власти Ленобласти помогут взаимодействию сетевых магазинов с фермерами

17:07 27.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил МордасовОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. В Ленинградской области будет создан торговый дом для взаимодействия торговых сетей и фермеров; соответствующее поручение дал глава региона Александр Дрозденко во время Форума потребительского рынка Ленинградской области.
Он отметил, что торговый дом будет создан силами двух комитетов — по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу и по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
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"Настало время, когда двум комитетам нужно создать торговый дом, куда могут обратиться сетевые магазины за продукцией, и получить гарантию ее поставки. Там же фермеры смогут реализовывать свою продукцию. Если мы сможем такую систему создать, наша продукция будет востребована", — сказал Дрозденко.
Глава региона напомнил, что сегодня Ленобласть поддерживает фермеров в части льготного приобретения оборудования, прилавков, холодильников, организации ярмарок выходного дня.
"У нас растет количество сетевых магазинов, они уже превысили 75% общего оборота. Поэтому основная наша задача — вхождение в большие сети. Это может быть субаренда, открытие специальных холодильников, прилавков, акции, чтобы познакомить покупателей с нашей качественной продукцией", — пояснил он.
По словам Александра Дрозденко, отрасль торговли в Ленинградской области занимает третье место — 11,7% удельного веса валового регионального продукта, уступая таким сферам деятельности как промышленность и транспорт. По итогам девяти месяцев оборот розничной торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% и составил 351,6 миллиарда рублей.
 
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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