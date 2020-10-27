https://ria.ru/20201027/egipet-1581700559.html
В Египте выясняют обстоятельства нападения акулы на туристов
Власти Египта изучают обстоятельства, при которых акула напала на семью украинских туристов и их гида в Красном море, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:43
2020-10-27T10:43
2020-10-27T10:43
туристы
туризм
туризм
южный синай (мухафаза)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
шарм-эш-шейх
египет
украина
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Власти Египта изучают обстоятельства, при которых акула напала на семью украинских туристов и их гида в Красном море, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53130.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По сообщению министерства окружающей среды Египта, 25 октября три человека были атакованы акулой в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай). По данным ведомства, ныряльщики получили ранения и были госпитализированы. Про характер травм ведомство не сообщает. Согласно официальной информации, ведется расследование и выясняются причины произошедшего.В соцсетях пишут, что от морского хищника пострадали два украинских туриста — мать и сын 13-ти лет, а также сопровождающий их гид. Источники издания в принимающей компании в Шарм-эш-Шейхе подтвердили эту информацию, добавив, что подросток лишился руки.Министерство окружающей среды на 48 часов приостановило все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что "это не серия нападений".По информации принимающих туркомпаний, несколько отельных пляжей в Шарм-эш-Шейхе закрыто. Но это связано не с атакой хищника, а с сильным ветром на море, из-за которого объявлено штормовое предупреждение и отменены морские экскурсии.Египетские власти не исключают, что будет принято решение о поиске акулы, как это произошло 10 лет назад. В декабре 2010 года случилась серия нападений недалеко от пляжа курорта Шарм-эш-Шейх. В течение двух недель были ранены четверо туристов из России и Украины, погиб отдыхающий из Германии.Тогда спецгруппе министерства окружающей среды удалось поймать серую рифовую акулу длиной 2,25 метра, напавшую на людей.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
южный синай (мухафаза)
шарм-эш-шейх
египет
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, южный синай (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет, украина
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Власти Египта изучают обстоятельства, при которых акула напала на семью украинских туристов и их гида в Красном море, сообщает
АТОР.
По сообщению министерства окружающей среды Египта, 25 октября три человека были атакованы акулой в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай). По данным ведомства, ныряльщики получили ранения и были госпитализированы. Про характер травм ведомство не сообщает. Согласно официальной информации, ведется расследование и выясняются причины произошедшего.
В соцсетях пишут, что от морского хищника пострадали два украинских туриста — мать и сын 13-ти лет, а также сопровождающий их гид. Источники издания в принимающей компании в Шарм-эш-Шейхе подтвердили эту информацию, добавив, что подросток лишился руки.
Министерство окружающей среды на 48 часов приостановило все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что "это не серия нападений".
По информации принимающих туркомпаний, несколько отельных пляжей в Шарм-эш-Шейхе закрыто. Но это связано не с атакой хищника, а с сильным ветром на море, из-за которого объявлено штормовое предупреждение и отменены морские экскурсии.
Египетские власти не исключают, что будет принято решение о поиске акулы, как это произошло 10 лет назад. В декабре 2010 года случилась серия нападений недалеко от пляжа курорта Шарм-эш-Шейх. В течение двух недель были ранены четверо туристов из России и Украины, погиб отдыхающий из Германии.
Тогда спецгруппе министерства окружающей среды удалось поймать серую рифовую акулу длиной 2,25 метра, напавшую на людей.