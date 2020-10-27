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Программа ДНК: студенты обучают школьников современным технологиям
Собрать робота или освоить 3D-печать теперь могут школьники небольших городов и поселков Самарской области. Такие мастер-классы стали возможны благодаря работе... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:00
2020-10-27T08:00
хорошие новости
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самарская область
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Собрать робота или освоить 3D-печать теперь могут школьники небольших городов и поселков Самарской области. Такие мастер-классы стали возможны благодаря работе центра развития современных компетенций "Дом научной коллаборации" (ДНК). Студенты местного технического вуза проводят для школьников занятия по робототехнике и 3D-моделированию по программе, которую разработали сами, при поддержке педагогов ДНК.Молодые специалисты уже провели первые интенсивы в школах Самары, Сызрани, Новокуйбышевска и поселка Новосемейкино. Вместе с ребятами они собирали роботов, создавали виртуальную реальность, учились пользоваться 3D-принтером и изучали промышленный дизайн.По словам директора центра ДНК Марии Климановой, этот пилотный проект практической науки позволяет школьникам познакомиться с современной техникой, реализовать идеи на практике и, самое главное, подготовить их к поступлению в вуз.На таких занятиях ребята могут познакомиться с разработками молодых ученых и даже принять участие в проектах, которые реализуют студенты и преподаватели самарского политеха. По мнению Акопьяна, это позволит школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии.Сегодня в Доме научной коллаборации раскрывают свои технические таланты более 800 школьников с 5-го по 11-й классы, а также студенты колледжей и техникумов. Предполагается, что пилотный проект позволит вовлечь в науку еще больше детей. ДНК уже планирует новые образовательные интенсивы еще в пяти районах Самарской области.
https://ria.ru/20201022/abiturienty-1580859820.html
самарская область
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РИА Новости
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Новости
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хорошие новости, самарская область

Программа ДНК: студенты обучают школьников современным технологиям

08:00 27.10.2020
 
© Александр КондратюкДети во время занятия по робототехнике
Дети во время занятия по робототехнике - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Собрать робота или освоить 3D-печать теперь могут школьники небольших городов и поселков Самарской области. Такие мастер-классы стали возможны благодаря работе центра развития современных компетенций "Дом научной коллаборации" (ДНК). Студенты местного технического вуза проводят для школьников занятия по робототехнике и 3D-моделированию по программе, которую разработали сами, при поддержке педагогов ДНК.
Молодые специалисты уже провели первые интенсивы в школах Самары, Сызрани, Новокуйбышевска и поселка Новосемейкино. Вместе с ребятами они собирали роботов, создавали виртуальную реальность, учились пользоваться 3D-принтером и изучали промышленный дизайн.
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По словам директора центра ДНК Марии Климановой, этот пилотный проект практической науки позволяет школьникам познакомиться с современной техникой, реализовать идеи на практике и, самое главное, подготовить их к поступлению в вуз.

"Технические специальности были, есть и, я уверен, будут востребованы в нашем регионе. Глава региона ставит перед нами цель вовлечь как можно больше ребят в инженерное творчество, создать условия для раскрытия талантов абсолютно каждого ребенка", — цитирует министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна сайт правительства.

На таких занятиях ребята могут познакомиться с разработками молодых ученых и даже принять участие в проектах, которые реализуют студенты и преподаватели самарского политеха. По мнению Акопьяна, это позволит школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии.
Сегодня в Доме научной коллаборации раскрывают свои технические таланты более 800 школьников с 5-го по 11-й классы, а также студенты колледжей и техникумов. Предполагается, что пилотный проект позволит вовлечь в науку еще больше детей. ДНК уже планирует новые образовательные интенсивы еще в пяти районах Самарской области.
 
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