https://ria.ru/20201027/dnk-1581659118.html
Программа ДНК: студенты обучают школьников современным технологиям
Собрать робота или освоить 3D-печать теперь могут школьники небольших городов и поселков Самарской области. Такие мастер-классы стали возможны благодаря работе... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:00
2020-10-27T08:00
2020-10-27T08:00
хорошие новости
хорошие новости
самарская область
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Собрать робота или освоить 3D-печать теперь могут школьники небольших городов и поселков Самарской области. Такие мастер-классы стали возможны благодаря работе центра развития современных компетенций "Дом научной коллаборации" (ДНК). Студенты местного технического вуза проводят для школьников занятия по робототехнике и 3D-моделированию по программе, которую разработали сами, при поддержке педагогов ДНК.Молодые специалисты уже провели первые интенсивы в школах Самары, Сызрани, Новокуйбышевска и поселка Новосемейкино. Вместе с ребятами они собирали роботов, создавали виртуальную реальность, учились пользоваться 3D-принтером и изучали промышленный дизайн.По словам директора центра ДНК Марии Климановой, этот пилотный проект практической науки позволяет школьникам познакомиться с современной техникой, реализовать идеи на практике и, самое главное, подготовить их к поступлению в вуз.На таких занятиях ребята могут познакомиться с разработками молодых ученых и даже принять участие в проектах, которые реализуют студенты и преподаватели самарского политеха. По мнению Акопьяна, это позволит школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии.Сегодня в Доме научной коллаборации раскрывают свои технические таланты более 800 школьников с 5-го по 11-й классы, а также студенты колледжей и техникумов. Предполагается, что пилотный проект позволит вовлечь в науку еще больше детей. ДНК уже планирует новые образовательные интенсивы еще в пяти районах Самарской области.
https://ria.ru/20201022/abiturienty-1580859820.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, самарская область
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Собрать робота или освоить 3D-печать теперь могут школьники небольших городов и поселков Самарской области. Такие мастер-классы стали возможны благодаря работе центра развития современных компетенций "Дом научной коллаборации" (ДНК). Студенты местного технического вуза проводят для школьников занятия по робототехнике и 3D-моделированию по программе, которую разработали сами, при поддержке педагогов ДНК.
Молодые специалисты уже провели первые интенсивы в школах Самары, Сызрани, Новокуйбышевска и поселка Новосемейкино. Вместе с ребятами они собирали роботов, создавали виртуальную реальность, учились пользоваться 3D-принтером и изучали промышленный дизайн.
По словам директора центра ДНК Марии Климановой, этот пилотный проект практической науки позволяет школьникам познакомиться с современной техникой, реализовать идеи на практике и, самое главное, подготовить их к поступлению в вуз.
"Технические специальности были, есть и, я уверен, будут востребованы в нашем регионе. Глава региона ставит перед нами цель вовлечь как можно больше ребят в инженерное творчество, создать условия для раскрытия талантов абсолютно каждого ребенка", — цитирует министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна сайт правительства.
На таких занятиях ребята могут познакомиться с разработками молодых ученых и даже принять участие в проектах, которые реализуют студенты и преподаватели самарского политеха. По мнению Акопьяна, это позволит школьникам осознанно подойти к выбору будущей профессии.
Сегодня в Доме научной коллаборации раскрывают свои технические таланты более 800 школьников с 5-го по 11-й классы, а также студенты колледжей и техникумов. Предполагается, что пилотный проект позволит вовлечь в науку еще больше детей. ДНК уже планирует новые образовательные интенсивы еще в пяти районах Самарской области.