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Туризм
https://ria.ru/20201027/chekhiya-1581723164.html
Власти Чехии снова закрыли границы для иностранных туристов
Власти Чешской Республики снова закрыли границы и ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как было зафиксировано рекордное – РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:29
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туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
москва
чехия
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Власти Чешской Республики снова закрыли границы и ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как было зафиксировано рекордное – 15 тысяч – число новых случаев COVID-19 за сутки, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53134.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Ограничения по въезду иностранных туристов введены до 3 ноября. Гостиницы и учреждения, предоставляющие жилье путешественникам, закрыты, как и музеи, галереи, рестораны, клубы, пабы. В общественных местах нельзя находится компаниями, максимум – два человека. Маски необходимо носить и в помещении, и на открытом воздухе. Консульский отдел посольства Чехии в Москва в связи с введением карантинных мер с 26 октября временно приостановил свою деятельность. Впрочем, туристические визы дипломаты не оформляют с 13 марта. В последние месяцы их могли получить лишь отдельные категории граждан – члены семей жителей Чехии, сезонные работники, сотрудники транспортных компаний и еще ряд категорий. Прибывающие в страну должны строго соблюдать карантинные меры, заполнить формы о состоянии здоровья и пройти тест на COVID-19.При этом с 4 октября чешский авиаперевозчик выполняет рейсы из Москвы в Прагу с частотой два раза в неделю. Пока компания не сообщала об отмене полетов, билеты есть в продаже.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
москва
чехия
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Новости
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, чехия, прага

Власти Чехии снова закрыли границы для иностранных туристов

12:29 27.10.2020 (обновлено: 12:30 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Власти Чешской Республики снова закрыли границы и ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как было зафиксировано рекордное – 15 тысяч – число новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает АТОР.
Ограничения по въезду иностранных туристов введены до 3 ноября. Гостиницы и учреждения, предоставляющие жилье путешественникам, закрыты, как и музеи, галереи, рестораны, клубы, пабы. В общественных местах нельзя находится компаниями, максимум – два человека. Маски необходимо носить и в помещении, и на открытом воздухе.
Консульский отдел посольства Чехии в Москва в связи с введением карантинных мер с 26 октября временно приостановил свою деятельность. Впрочем, туристические визы дипломаты не оформляют с 13 марта. В последние месяцы их могли получить лишь отдельные категории граждан – члены семей жителей Чехии, сезонные работники, сотрудники транспортных компаний и еще ряд категорий. Прибывающие в страну должны строго соблюдать карантинные меры, заполнить формы о состоянии здоровья и пройти тест на COVID-19.
При этом с 4 октября чешский авиаперевозчик выполняет рейсы из Москвы в Прагу с частотой два раза в неделю. Пока компания не сообщала об отмене полетов, билеты есть в продаже.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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