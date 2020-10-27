https://ria.ru/20201027/chekhiya-1581723164.html

Власти Чехии снова закрыли границы для иностранных туристов

Власти Чешской Республики снова закрыли границы и ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как было зафиксировано рекордное – РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:29

2020-10-27T12:29

2020-10-27T12:30

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

москва

чехия

прага

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Власти Чешской Республики снова закрыли границы и ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как было зафиксировано рекордное – 15 тысяч – число новых случаев COVID-19 за сутки, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53134.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Ограничения по въезду иностранных туристов введены до 3 ноября. Гостиницы и учреждения, предоставляющие жилье путешественникам, закрыты, как и музеи, галереи, рестораны, клубы, пабы. В общественных местах нельзя находится компаниями, максимум – два человека. Маски необходимо носить и в помещении, и на открытом воздухе. Консульский отдел посольства Чехии в Москва в связи с введением карантинных мер с 26 октября временно приостановил свою деятельность. Впрочем, туристические визы дипломаты не оформляют с 13 марта. В последние месяцы их могли получить лишь отдельные категории граждан – члены семей жителей Чехии, сезонные работники, сотрудники транспортных компаний и еще ряд категорий. Прибывающие в страну должны строго соблюдать карантинные меры, заполнить формы о состоянии здоровья и пройти тест на COVID-19.При этом с 4 октября чешский авиаперевозчик выполняет рейсы из Москвы в Прагу с частотой два раза в неделю. Пока компания не сообщала об отмене полетов, билеты есть в продаже.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

москва

чехия

прага

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, чехия, прага