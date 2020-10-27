https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581703798.html

КПРФ не поддержит проект бюджета на 2021-2023 годы

Фракция КПРФ не поддержит внесенный правительством проект бюджета на 2021-2023 годы: этот документ не даст развития РФ и прорыва в будущем, заявил журналистам... РИА Новости, 27.10.2020

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2020-10-27T10:11

кпрф

госдума рф

геннадий зюганов

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Фракция КПРФ не поддержит внесенный правительством проект бюджета на 2021-2023 годы: этот документ не даст развития РФ и прорыва в будущем, заявил журналистам лидер коммунистов <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a>.Политик отметил, что в документе никак не поддерживаются бедные слои населения, в частности, дети войны.Политик отметил, что представленный документ не отражает обещаний, данных президентом в послании Федеральному собранию, и заявленный премьер-министром курс во время выступления в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>."Мы будем реализовывать патриотическую программу и наш бюджет развития. Тот, который нам внесли, наша фракция поддерживать не будет", - добавил Зюганов.Кроме того, он не исключил, что впереди из-за системного кризиса в мире будут большие потрясения, от которых пострадает в том числе и доллар."А наш рубль напрямую привязан к доллару", - добавил Зюганов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, экономика