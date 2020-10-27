Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581703798.html
КПРФ не поддержит проект бюджета на 2021-2023 годы
Фракция КПРФ не поддержит внесенный правительством проект бюджета на 2021-2023 годы: этот документ не даст развития РФ и прорыва в будущем, заявил журналистам... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:11
2020-10-27T10:11
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_d8b4f86df1a251fc85c241dabceaaaf1.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Фракция КПРФ не поддержит внесенный правительством проект бюджета на 2021-2023 годы: этот документ не даст развития РФ и прорыва в будущем, заявил журналистам лидер коммунистов <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a>.Политик отметил, что в документе никак не поддерживаются бедные слои населения, в частности, дети войны.Политик отметил, что представленный документ не отражает обещаний, данных президентом в послании Федеральному собранию, и заявленный премьер-министром курс во время выступления в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>."Мы будем реализовывать патриотическую программу и наш бюджет развития. Тот, который нам внесли, наша фракция поддерживать не будет", - добавил Зюганов.Кроме того, он не исключил, что впереди из-за системного кризиса в мире будут большие потрясения, от которых пострадает в том числе и доллар."А наш рубль напрямую привязан к доллару", - добавил Зюганов.
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_343:0:3074:2048_1400x0_80_0_0_c512e5c292a340951f4a743a202b9bd2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, экономика

КПРФ не поддержит проект бюджета на 2021-2023 годы

10:11 27.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Фракция КПРФ не поддержит внесенный правительством проект бюджета на 2021-2023 годы: этот документ не даст развития РФ и прорыва в будущем, заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Политик отметил, что в документе никак не поддерживаются бедные слои населения, в частности, дети войны.
"Это не бюджет развития, это не бюджет прорыва в будущее, это не бюджет вхождения в пятерку развитых стран, это бюджет дальнейшей деградации и вымирания", - добавил лидер компартии.
Политик отметил, что представленный документ не отражает обещаний, данных президентом в послании Федеральному собранию, и заявленный премьер-министром курс во время выступления в Госдуме.
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 14:41Инфографика
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
"Мы будем реализовывать патриотическую программу и наш бюджет развития. Тот, который нам внесли, наша фракция поддерживать не будет", - добавил Зюганов.
Кроме того, он не исключил, что впереди из-за системного кризиса в мире будут большие потрясения, от которых пострадает в том числе и доллар.
"А наш рубль напрямую привязан к доллару", - добавил Зюганов.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
 
Обсудить2
КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния