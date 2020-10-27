https://ria.ru/20201027/bulgakov-1581842905.html
Небензя процитировал "Собачье сердце" на заседании Совбеза ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", посоветовал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену не... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:50
2020-10-27T21:50
2020-10-28T00:02
россия
василий небензя
совет безопасности оон
михаил булгаков
германия
сирия
в мире
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<strong>ООН, 27 окт — РИА Новости.</strong> Постпред России при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>, ссылаясь на произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", посоветовал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену не читать газету New York Times перед заседаниями <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.На прошедшем во вторник заседании Совбеза некоторые западные страны обвинили Россию в ударе по Идлибу. Постпред ФРГ заявил, что New York Times написала о жертвах этой атаки среди гражданского населения."Если это окажется правдой, это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права", — добавил Хойсген.В свою очередь, Небензя напомнил немецкому коллеге о повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".Он добавил, что Москва уже неоднократно комментировала статьи New York Times, которая публиковала фейки "по теме России". "Мы не удивлены, что вы использовали этот источник информации сегодня. <...> Учитывая, что в стране не ведется никаких боевых действий, кроме борьбы с терроризмом, у нас возникает все больше и больше вопросов к тем западным коллегам, которые призывают к прекращению огня по всей Сирии. У нас вопрос: кого вы пытаетесь защитить?" — задал вопрос постпред.Небензя подчеркнул, что террористическая деятельность растет и в других частях Сирии, включая северо-восток."Недавнее освобождение 600 членов <a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">ИГИЛ</a>* курдской администрацией вызывает беспокойство. Опасные последствия такого шага очевидны. Мы уже получаем информацию о росте числа терактов, которые совершают радикалы, проникающие в зоны, контролируемые <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаском</a>, и борющиеся с сирийской армией", — заключил Небензя.Сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в здравоохранении в Идлибе накануне сообщила, что в результате авиаудара по тренировочному лагерю террористической группировки в сирийской провинции более 40 боевиков уничтожено и не менее 60 ранены.Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Guta/" target="_blank" data-auto="true">Восточная Гута</a> и южных областях страны.На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайипом <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоганом</a>, достигнутыми 5 марта в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20201014/amerika-1579767286.html
https://ria.ru/20200108/1563190552.html
https://ria.ru/20200130/1564038062.html
Дядюшка Джо смотрит в окно, хочет понять, почему так темно
Я уж думал он шапку ушанку нацепил и с балалайкой давай скакать по столам в стиле Захаровой.
131
vladimsam
Небензя - молодец!
123
23
россия
германия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий небензя, совет безопасности оон, михаил булгаков, германия, сирия, в мире
ООН, 27 окт — РИА Новости.
Постпред России при ООН Василий Небензя
, ссылаясь на произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", посоветовал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену не читать газету New York Times перед заседаниями СБ ООН
по Сирии
.
На прошедшем во вторник заседании Совбеза некоторые западные страны обвинили Россию в ударе по Идлибу.
Постпред ФРГ заявил, что New York Times написала о жертвах этой атаки среди гражданского населения.
"Если это окажется правдой, это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права", — добавил Хойсген.
В свою очередь, Небензя напомнил немецкому коллеге о повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".
"Там описывается время сразу после революции, большевики у власти. И профессор Преображенский обедает со своим ассистентом за столом. А он относится к старорежимной части общества. И он говорит своему помощнику: боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит. Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии".
Он добавил, что Москва уже неоднократно комментировала статьи New York Times, которая публиковала фейки "по теме России".
"Мы не удивлены, что вы использовали этот источник информации сегодня. <...> Учитывая, что в стране не ведется никаких боевых действий, кроме борьбы с терроризмом, у нас возникает все больше и больше вопросов к тем западным коллегам, которые призывают к прекращению огня по всей Сирии. У нас вопрос: кого вы пытаетесь защитить?" — задал вопрос постпред.
Небензя подчеркнул, что террористическая деятельность растет и в других частях Сирии, включая северо-восток.
"Недавнее освобождение 600 членов ИГИЛ
* курдской администрацией вызывает беспокойство. Опасные последствия такого шага очевидны. Мы уже получаем информацию о росте числа терактов, которые совершают радикалы, проникающие в зоны, контролируемые Дамаском
, и борющиеся с сирийской армией", — заключил Небензя.
Сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в здравоохранении в Идлибе накануне сообщила, что в результате авиаудара по тренировочному лагерю террористической группировки в сирийской провинции более 40 боевиков уничтожено и не менее 60 ранены.
Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута
и южных областях страны.
На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами России Владимиром Путиным
и Турции
Тайипом Эрдоганом
, достигнутыми 5 марта в Москве
, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
* Террористическая организация, запрещенная в России.