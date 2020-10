https://ria.ru/20201027/bulgakov-1581842905.html

Небензя процитировал "Собачье сердце" на заседании Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", посоветовал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену не... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:50

2020-10-27T21:50

2020-10-28T00:02

россия

василий небензя

совет безопасности оон

михаил булгаков

германия

сирия

в мире

<strong>ООН, 27 окт — РИА Новости.</strong> Постпред России при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>, ссылаясь на произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", посоветовал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену не читать газету New York Times перед заседаниями <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.На прошедшем во вторник заседании Совбеза некоторые западные страны обвинили Россию в ударе по Идлибу. Постпред ФРГ заявил, что New York Times написала о жертвах этой атаки среди гражданского населения."Если это окажется правдой, это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права", — добавил Хойсген.В свою очередь, Небензя напомнил немецкому коллеге о повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".Он добавил, что Москва уже неоднократно комментировала статьи New York Times, которая публиковала фейки "по теме России". "Мы не удивлены, что вы использовали этот источник информации сегодня. <...> Учитывая, что в стране не ведется никаких боевых действий, кроме борьбы с терроризмом, у нас возникает все больше и больше вопросов к тем западным коллегам, которые призывают к прекращению огня по всей Сирии. У нас вопрос: кого вы пытаетесь защитить?" — задал вопрос постпред.Небензя подчеркнул, что террористическая деятельность растет и в других частях Сирии, включая северо-восток."Недавнее освобождение 600 членов <a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">ИГИЛ</a>* курдской администрацией вызывает беспокойство. Опасные последствия такого шага очевидны. Мы уже получаем информацию о росте числа терактов, которые совершают радикалы, проникающие в зоны, контролируемые <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаском</a>, и борющиеся с сирийской армией", — заключил Небензя.Сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в здравоохранении в Идлибе накануне сообщила, что в результате авиаудара по тренировочному лагерю террористической группировки в сирийской провинции более 40 боевиков уничтожено и не менее 60 ранены.Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье <a href="http://ria.ru/location_Vostochnaja_Guta/" target="_blank" data-auto="true">Восточная Гута</a> и южных областях страны.На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентами России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайипом <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоганом</a>, достигнутыми 5 марта в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

Дядюшка Джо смотрит в окно, хочет понять, почему так темно Я уж думал он шапку ушанку нацепил и с балалайкой давай скакать по столам в стиле Захаровой. 131

vladimsam Небензя - молодец! 123

23

россия

германия

сирия

россия, василий небензя, совет безопасности оон, михаил булгаков, германия, сирия, в мире