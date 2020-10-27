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https://ria.ru/20201027/boykot-1581777607.html
Эксперт оценил возможные последствия бойкота французских товаров в Турции
Решение о бойкоте французской продукции, к которому призвал президент Турции Тайип Эрдоган, может оказаться катастрофическим для самой турецкой экономики в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:53
2020-10-27T16:22
франк риестер
эммануэль макрон
жак сапир
мид франции‎
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> Решение о бойкоте французской продукции, к которому призвал президент Турции <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайип Эрдоган</a>, может оказаться катастрофическим для самой турецкой экономики в случае введения Францией ответных мер, сказал РИА Новости директор по исследованиям французской Высшей школы социальных наук (EHESS) и глава Центра исследований индустриализации (CEMI), экономист <a href="http://ria.ru/person_ZHak_Sapir/" target="_blank" data-auto="true">Жак Сапир</a>.В понедельник Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлю Макрону</a>, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.Помимо Турции к бойкоту французской продукции призывали и ряд других мусульманских стран. В воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно прекратить призывы к бойкоту, назвав их безосновательными.Он отметил, что товарооборот между Францией и Турцией в прошлом году был рекордно высоким и составил 14,7 миллиарда евро. Эксперт отметил, что экспорт турецкой продукции во Францию значительно увеличивался, начиная с 2016 года после резкого обесценивания турецкой лиры.Собеседник агентства указал на то, что общий объем поставок французской товаров в Турцию за прошлый год составил 5,9 миллиарда евро. По данным, которые привел эксперт, в топ-5 экспортируемых французских товаров входят машины и оборудование общего назначения (9,5%), химическая продукция (9.1%), авиационные конструкции" (8,2%), металлургическая продукция (8,1%) и, наконец, автомобильное оборудование (7,6%)."Решение о бойкоте французских товаров будет трудно реализовать, поскольку некоторые из этих товаров имеют ключевое значение для экономики Турции", - отметил он. По его словам, бойкот может коснуться легко заменяемых товаров таких как духи, косметика, чистящие средства, которые составляют лишь 2,6% французского экспорта в Турцию, а также кожаных изделий (1,4%) и сельскохозяйственной продукции (0,9%). Таким образом, общие потенциальные потери для Франции могут составить 303 миллиона евро, пояснил эксперт.Вместе с тем турецкий экспорт во Францию находится на более высоком уровне, подчеркнул Сапир. На четыре категории турецких товаров приходится более половины экспорта. В их число входят товары для автомобилестроения (30,9%) и автомобильное оборудование (6,1%), предметы одежды (14%), бытовая техника (5,1%). "Если Франция в ответ на бойкот Турции решит ввести чрезмерные таможенные пошлины на эту продукцию (более 100%), это нанесет определенный удар по экономике Турции. Если мы ожидаем сокращения вдвое этих экспортных товаров во Францию, то это может привести к дефициту в 2,45 миллиарда для экономики Турции", - прогнозирует Сапир.В понедельник министр по вопросам внешней торговли и привлекательности Франк Риестер сообщил, что Франция не планирует бойкот турецких товаров в ответ на заявления Эрдогана. Он также отмечал, что призывы к бойкоту в ряде мусульманских стран сейчас в большей степени являются политическим, нежели экономическим вопросом.
https://ria.ru/20201027/karikatury-1581775191.html
https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html
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франция
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франк риестер, эммануэль макрон, жак сапир, мид франции‎, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эксперт оценил возможные последствия бойкота французских товаров в Турции

15:53 27.10.2020 (обновлено: 16:22 27.10.2020)
 
© REUTERS / Murad SezerМальчик держит плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время акции протеста против Франции в Стамбуле, Турция
Мальчик держит плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время акции протеста против Франции в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© REUTERS / Murad Sezer
Мальчик держит плакат с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время акции протеста против Франции в Стамбуле, Турция
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ПАРИЖ, 27 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Решение о бойкоте французской продукции, к которому призвал президент Турции Тайип Эрдоган, может оказаться катастрофическим для самой турецкой экономики в случае введения Францией ответных мер, сказал РИА Новости директор по исследованиям французской Высшей школы социальных наук (EHESS) и глава Центра исследований индустриализации (CEMI), экономист Жак Сапир.
В понедельник Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
Помимо Турции к бойкоту французской продукции призывали и ряд других мусульманских стран. В воскресенье МИД Франции выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно прекратить призывы к бойкоту, назвав их безосновательными.
"Решение турецкого правительства бойкотировать французские товары может оказаться катастрофическим для турецкой экономики", - сказал Сапир.
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Он отметил, что товарооборот между Францией и Турцией в прошлом году был рекордно высоким и составил 14,7 миллиарда евро. Эксперт отметил, что экспорт турецкой продукции во Францию значительно увеличивался, начиная с 2016 года после резкого обесценивания турецкой лиры.
"Турция, которая находится в сложной экономической ситуации в 2020 году, будет потенциально очень уязвима, будучи (в первую очередь) продавцом, а не покупателем, на фоне ответных мер со стороны Франции после решения (Анкары) объявить бойкот французской продукции. Эту ситуация может негативно сказаться на структуре франко-турецкой торговли", - полагает Сапир.
Собеседник агентства указал на то, что общий объем поставок французской товаров в Турцию за прошлый год составил 5,9 миллиарда евро. По данным, которые привел эксперт, в топ-5 экспортируемых французских товаров входят машины и оборудование общего назначения (9,5%), химическая продукция (9.1%), авиационные конструкции" (8,2%), металлургическая продукция (8,1%) и, наконец, автомобильное оборудование (7,6%).
"Решение о бойкоте французских товаров будет трудно реализовать, поскольку некоторые из этих товаров имеют ключевое значение для экономики Турции", - отметил он. По его словам, бойкот может коснуться легко заменяемых товаров таких как духи, косметика, чистящие средства, которые составляют лишь 2,6% французского экспорта в Турцию, а также кожаных изделий (1,4%) и сельскохозяйственной продукции (0,9%). Таким образом, общие потенциальные потери для Франции могут составить 303 миллиона евро, пояснил эксперт.
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Вместе с тем турецкий экспорт во Францию находится на более высоком уровне, подчеркнул Сапир. На четыре категории турецких товаров приходится более половины экспорта. В их число входят товары для автомобилестроения (30,9%) и автомобильное оборудование (6,1%), предметы одежды (14%), бытовая техника (5,1%). "Если Франция в ответ на бойкот Турции решит ввести чрезмерные таможенные пошлины на эту продукцию (более 100%), это нанесет определенный удар по экономике Турции. Если мы ожидаем сокращения вдвое этих экспортных товаров во Францию, то это может привести к дефициту в 2,45 миллиарда для экономики Турции", - прогнозирует Сапир.
В понедельник министр по вопросам внешней торговли и привлекательности Франк Риестер сообщил, что Франция не планирует бойкот турецких товаров в ответ на заявления Эрдогана. Он также отмечал, что призывы к бойкоту в ряде мусульманских стран сейчас в большей степени являются политическим, нежели экономическим вопросом.
 
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Франк РиестерЭммануэль МакронЖак СапирМИД Франции‎ФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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