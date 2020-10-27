https://ria.ru/20201027/boykot-1581762429.html

В ЕС прокомментировали призыв Эрдогана бойкотировать французские товары

Призывы к бойкоту французских товаров еще больше отдаляют Турцию от Евросоюза, сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:41

2020-10-27T14:41

2020-10-27T14:41

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

франция

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости.</strong> Призывы к бойкоту французских товаров еще больше отдаляют Турцию от Евросоюза, сказал на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a>."Существующее соглашение между <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцией </a>и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">ЕС </a>предусматривает свободный обмен товарами. Все обязательства Турции должны быть соблюдены. Призывы к бойкоту товаров одной из стран-членов ЕС противоречат духу обязательств Турции и еще больше отдаляют ее от ЕС", - сказал он.Очередное обострение отношений <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.В ответ на это турецкий лидер <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> для консультаций после слов Эрдогана.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.Помимо Турции к бойкоту французской продукции призывали и ряд других мусульманских стран. В воскресенье, 25 октября <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно прекратить призывы к бойкоту, назвав их безосновательными.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Франции в <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеране</a> "в знак протеста против настойчивой поддержки французских официальных лиц оскорбительных карикатур на пророка".

https://ria.ru/20201026/erdogan-1581455063.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, еврокомиссия, евросоюз, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире