https://ria.ru/20201027/aviatransport-1581757730.html

Якутия: развитие воздушного транспорта как один из приоритетов экономики

Республика Саха (Якутия) – стратегически значимый регион Российской Федерации, расположенный в северо-восточной части Евразийского материка на пересечении... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:21

2020-10-27T14:21

2020-10-27T14:22

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40841/18/408411857_0:136:3000:1824_1400x0_80_0_0_bd6bd97c1daa9e743d1475f975cd9902.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республика Саха</a> (Якутия) – стратегически значимый регион <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, расположенный в северо-восточной части Евразийского материка на пересечении кратчайших путей между <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a>. Республика входит в число активно развивающихся регионов Дальневосточного федерального округа.Объем валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) является одним из самых существенных в Дальневосточном федеральном округе. При этом валовый региональный продукт региона стабильно растет, начиная с 2010 года. По итогам 2019 года рост валового регионального продукта Республики оценивается в +3,5%.Республика Саха (Якутия) занимает 33 место в Рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года, подготовленным агентством "РИА Рейтинг". Из регионов Дальневосточного федерального округа Республика в рейтинге уступает только <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a>.Принимая во внимание большую площадь Республики и сложные природно-климатические условия, важнейшее значение для региона имеет развитие транспортной сферы, и в частности, авиации. Авиация в Якутии – практически единственное круглогодичное средство передвижения, которому зачастую нет альтернативы. На авиаперевозки приходится существенная доля пассажирооборота. Экстренные службы также широко используют авиатранспорт. В Якутии находятся 32 аэропорта, а также 130 посадочных площадок. При этом зачастую перевозки осуществляются при недостаточно развитой инфраструктуре обеспечения полетов и с использованием устаревающего парка воздушных судов, что является ключевой проблемой, ограничивающей дальнейшее развитие отрасли. Кроме того, в Республике высокие тарифы на авиаперевозки, что, помимо прочего, объясняется существенной протяженностью маршрутов.С целью создания транспортной системы, обеспечивающей конкурентноспособное развитие базовых и новых отраслей производства, комфортные условия проживания, коммуникативную свободу и транспортную мобильность населения в Республике разработана государственная программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы". Данная программа включает в себя ряд задач, касающихся и воздушного транспорта. Таковыми являются: формирование единого воздушного сообщения, обеспечение ценовой доступности перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам за счет совершенствования государственного регулирования и форм государственной поддержки, обновление парка воздушных судов, оказание государственной поддержки предприятиям воздушного транспорта.Территория Республики Саха (Якутия) непосредственно прилегает к берегам <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a>. При этом очевидно, что для малонаселенных и труднодоступных районов Арктики со сложными природно–климатическими условиями развитие местных авиаперевозок имеет первостепенное значение. Воздушные перевозки на значительной части территории <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a> зачастую являются единственно возможным способом передвижения как внутри региона, так и в центральные районы страны. В текущем году была утверждена "Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года". Одним из направлений развития является совершенствование транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день функционирование транспортной сферы Арктики в большинстве своем имеет сезонный характер. Единственным способом круглогодичного сообщения является воздушный транспорт. Ключевыми направлениями Стратегии в сфере воздушного транспорта являются: реализация программ субсидирования социально значимых перевозок, развитие аэропортовой сети и посадочных площадок (реконструкция аэропортов ФКП "Аэропорты Севера", реконструкция и содержание посадочных площадок - 44 авиаплощадки в 13 районах). Также важным направлением является обновление воздушного парка. Здесь предусматривается замена устаревших самолетов и вертолетов. В целом же транспортная доступность является существенной проблемой всего <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. В сентябре этого года была принята Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В программе предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение транспортной доступности, и в частности, на развитие авиационного сообщения. В плане развития авиационной сферы Республики Саха (Якутия), в частности, Программой предусмотрено до 2024 года включительно: строительство искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутск</a> (2-я очередь) и реконструкция аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Srednekolymsk/" target="_blank" data-auto="true">Среднеколымск</a>, реконструкция 16 аэропортовых комплексов: искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск (3-я очередь строительства), <a href="http://ria.ru/location_Poljarnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Полярный</a>, Усть-Нера, Маган, Олекминск, Жиганск, Верхневилюйск, <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mirnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Мирный</a>, <a href="http://ria.ru/location_Njurba/" target="_blank" data-auto="true">Нюрба</a>, Черский, Хандыга, Белая гора, <a href="http://ria.ru/location_Viljujjsk/" target="_blank" data-auto="true">Вилюйск</a>, Депутатский, Сангар. Начиная с 2025 года: реконструкция объектов в 10 аэропортовых комплексах - <a href="http://ria.ru/location_Lensk/" target="_blank" data-auto="true">Ленск</a>, Саскылах, Оленек, Батагай, Сунтар, Мома, Усть-Куйга, Усть-Майя, <a href="http://ria.ru/location_Aldan/" target="_blank" data-auto="true">Алдан</a>, Зырянка, восстановление 97 посадочных площадок в населенных пунктах.Перечисленные программы должны поспособствовать развитию авиационной сферы Республики, и как следствие, повышению качества жизни населения.

https://ria.ru/20201008/gaz-1578761076.html

https://ria.ru/20200604/1572437738.html

республика саха (якутия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия)