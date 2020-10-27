Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201027/aviabilety-1581730003.html
Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты на ноябрьские праздники
Средний чек на авиабилеты по России на первую неделю ноября, на которую приходится День народного единства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:28
2020-10-27T13:28
цены
авиабилеты
самолеты
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
нижний новгород
краснодар
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577445404_0:102:3006:1793_1400x0_80_0_0_1e9ad75714a8d64519875098530808bd.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Средний чек на авиабилеты по России на первую неделю ноября, на которую приходится День народного единства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 43 процента, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что за год стоимость перелета в праздничные даты в ноябре уменьшилась с 6,7 до 3,8 тысячи рублей.Значительнее всего подешевели перелеты из Нижнего Новгорода – на 46 процентов, с 8,6 до 4,6 тысячи рублей.На 41 процент снизилась средняя стоимость авиапутешествий из Тюмени и Екатеринбурга (в обоих случая — с 7,2 до 4,3 тысячи рублей). Поездки из Казани за год стали бюджетнее на 39 процентов: стоимость проездного документа сократилась с 9,1 до 5,5 тысячи рублей.Улететь из Краснодара можно за 3,5 тысячи рублей, а еще год назад за билет пришлось бы заплатить пять тысяч рублей, то есть на 29 процентов больше.Как и в целом в текущем году, продажи авиабилетов на ноябрьские праздники почти полностью перераспределились на внутренние направления. Доля таких бронирований за год выросла с 76 до 98 процентов.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
нижний новгород
краснодар
тюмень
екатеринбург
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577445404_17:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_edf07b2ee465ec8e63cebe6966d3130a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены, авиабилеты, самолеты, отдых, туризм, новости - туризм, нижний новгород, краснодар, тюмень, екатеринбург, казань

Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты на ноябрьские праздники

13:28 27.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у стойки регистрации аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Средний чек на авиабилеты по России на первую неделю ноября, на которую приходится День народного единства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 43 процента, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что за год стоимость перелета в праздничные даты в ноябре уменьшилась с 6,7 до 3,8 тысячи рублей.
Значительнее всего подешевели перелеты из Нижнего Новгорода – на 46 процентов, с 8,6 до 4,6 тысячи рублей.
На 41 процент снизилась средняя стоимость авиапутешествий из Тюмени и Екатеринбурга (в обоих случая — с 7,2 до 4,3 тысячи рублей). Поездки из Казани за год стали бюджетнее на 39 процентов: стоимость проездного документа сократилась с 9,1 до 5,5 тысячи рублей.
Улететь из Краснодара можно за 3,5 тысячи рублей, а еще год назад за билет пришлось бы заплатить пять тысяч рублей, то есть на 29 процентов больше.
Как и в целом в текущем году, продажи авиабилетов на ноябрьские праздники почти полностью перераспределились на внутренние направления. Доля таких бронирований за год выросла с 76 до 98 процентов.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 08:00Туризм
"Мне тут нравится". Как получить максимум впечатлений в Сербии
 
ТуризмЦеныавиабилетысамолетыОтдыхТуризмНовости - ТуризмНижний НовгородКраснодарТюменьЕкатеринбургКазань
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния