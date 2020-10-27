https://ria.ru/20201027/aviabilety-1581730003.html

Эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты на ноябрьские праздники

Средний чек на авиабилеты по России на первую неделю ноября, на которую приходится День народного единства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:28

2020-10-27T13:28

2020-10-27T13:28

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Средний чек на авиабилеты по России на первую неделю ноября, на которую приходится День народного единства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 43 процента, сообщает Biletix.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что за год стоимость перелета в праздничные даты в ноябре уменьшилась с 6,7 до 3,8 тысячи рублей.Значительнее всего подешевели перелеты из Нижнего Новгорода – на 46 процентов, с 8,6 до 4,6 тысячи рублей.На 41 процент снизилась средняя стоимость авиапутешествий из Тюмени и Екатеринбурга (в обоих случая — с 7,2 до 4,3 тысячи рублей). Поездки из Казани за год стали бюджетнее на 39 процентов: стоимость проездного документа сократилась с 9,1 до 5,5 тысячи рублей.Улететь из Краснодара можно за 3,5 тысячи рублей, а еще год назад за билет пришлось бы заплатить пять тысяч рублей, то есть на 29 процентов больше.Как и в целом в текущем году, продажи авиабилетов на ноябрьские праздники почти полностью перераспределились на внутренние направления. Доля таких бронирований за год выросла с 76 до 98 процентов.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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