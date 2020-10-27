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На новом кадре со съемок "Аватара" Кейт Уинслет исполняет необычный трюк
В официальном твиттер-аккаунте блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" разместили кадр со съемок сиквела, на котором видна актриса Кейт Уинслет. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:47
2020-10-27T15:47
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
кейт уинслет
джеймс кэмерон
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>В официальном твиттер-аккаунте блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" разместили кадр со съемок сиквела, на котором видна актриса Кейт Уинслет. На фотографии актриса, которая в фильме играет представительницу подводного народа На’ви, стоит на дне бассейна в костюме для захвата движения и размахивает прямо под водой большими флажками или полотном (для чего это нужно — пока неизвестно). Ранее Кейт Уинслет <a href="https://collider.com/avatar-2-set-photo-kate-winslet-underwater/" target="_blank">рассказывала</a>, ее роль совсем небольшая. В общей сложности на то, чтобы отснять все сцены с ней, потребовался всего месяц (правда, она не уточнила: для одного фильма или нескольких — все-таки Джеймс Кэмерон готовит сразу несколько частей). В конце сентября Джеймс Кэмерон <a href="https://ria.ru/20200928/avatar-1577907120.html" target="_blank">заявил</a>, что закончил съемки фильма "Аватар 2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части блокбастера. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в декабре 2022 года, а третья, четвертая и пятая части франшизы будут готовы до декабря 2028 года.
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РИА Новости
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Новости
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, кейт уинслет, джеймс кэмерон

На новом кадре со съемок "Аватара" Кейт Уинслет исполняет необычный трюк

15:47 27.10.2020
 
© AP Photo / Jon Furniss/Invision/AP ImagesБританская актриса Кейт Уинслет
Британская актриса Кейт Уинслет - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Jon Furniss/Invision/AP Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" разместили кадр со съемок сиквела, на котором видна актриса Кейт Уинслет.
На фотографии актриса, которая в фильме играет представительницу подводного народа На’ви, стоит на дне бассейна в костюме для захвата движения и размахивает прямо под водой большими флажками или полотном (для чего это нужно — пока неизвестно).
Ранее Кейт Уинслет рассказывала, ее роль совсем небольшая. В общей сложности на то, чтобы отснять все сцены с ней, потребовался всего месяц (правда, она не уточнила: для одного фильма или нескольких — все-таки Джеймс Кэмерон готовит сразу несколько частей).

"Ради "Аватара" мне пришлось научиться фридайвингу. Это было невероятно. Моя самая большая задержка дыхания составила семь минут и 14 секунд. Сумасшествие", — поделилась Уинслет.

В конце сентября Джеймс Кэмерон заявил, что закончил съемки фильма "Аватар 2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части блокбастера. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в декабре 2022 года, а третья, четвертая и пятая части франшизы будут готовы до декабря 2028 года.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыКейт УинслетДжеймс Кэмерон
 
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