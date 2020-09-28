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Джеймс Кэмерон закончил съемки "Аватара-2"

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что закончил съемки фильма "Аватар-2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:10

2020-09-28T18:10

2020-09-28T18:10

кино и сериалы

зои салдана

джеймс кэмерон

арнольд шварценеггер

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Голливудский режиссер <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Kehmeron/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Кэмерон</a> заявил, что закончил съемки фильма "Аватар-2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части блокбастера. Слова автора картины передает <a href="https://clck.ru/R7Bm5" target="_blank">Cinema Blend</a>.Съемки "Аватара-2" начались еще в 2017 году. Из-за пандемии их пришлось остановить примерно на 4,5 месяца. Только после улучшения эпидобстановки работы довели до логического завершения."Съемки картины "Аватар-2" завершены на 100%", - подчеркнул Джеймс Кэмерон в беседе с <a href="http://ria.ru/person_Arnold_SHvarcenegger/" target="_blank" data-auto="true">Арнольдом Шварценеггером</a>.Также автор блокбастера отметил, что уже на 95% завершена работа и над "Аватаром-3".Премьера второй части фильма назначена на декабрь 2022 года, а третьей – на 2024 год.Ранее продюсер производства картины Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (<a href="http://ria.ru/person_Saldana_Zoi/" target="_blank" data-auto="true">Зои Салдана</a>) предстоит спасти свою семью.Напомним, первая часть "Аватара" вышла в 2009 году.

https://ria.ru/20200814/1575743848.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, зои салдана, джеймс кэмерон, арнольд шварценеггер