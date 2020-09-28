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Джеймс Кэмерон закончил съемки "Аватара-2"
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что закончил съемки фильма "Аватар-2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:10
2020-09-28T18:10
кино и сериалы
зои салдана
джеймс кэмерон
арнольд шварценеггер
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Голливудский режиссер <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Kehmeron/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Кэмерон</a> заявил, что закончил съемки фильма "Аватар-2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части блокбастера. Слова автора картины передает <a href="https://clck.ru/R7Bm5" target="_blank">Cinema Blend</a>.Съемки "Аватара-2" начались еще в 2017 году. Из-за пандемии их пришлось остановить примерно на 4,5 месяца. Только после улучшения эпидобстановки работы довели до логического завершения."Съемки картины "Аватар-2" завершены на 100%", - подчеркнул Джеймс Кэмерон в беседе с <a href="http://ria.ru/person_Arnold_SHvarcenegger/" target="_blank" data-auto="true">Арнольдом Шварценеггером</a>.Также автор блокбастера отметил, что уже на 95% завершена работа и над "Аватаром-3".Премьера второй части фильма назначена на декабрь 2022 года, а третьей – на 2024 год.Ранее продюсер производства картины Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (<a href="http://ria.ru/person_Saldana_Zoi/" target="_blank" data-auto="true">Зои Салдана</a>) предстоит спасти свою семью.Напомним, первая часть "Аватара" вышла в 2009 году.
https://ria.ru/20200814/1575743848.html
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кино и сериалы, зои салдана, джеймс кэмерон, арнольд шварценеггер

Джеймс Кэмерон закончил съемки "Аватара-2"

18:10 28.09.2020
1915
© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : 20th Century Fox 2009
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что закончил съемки фильма "Аватар-2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части блокбастера. Слова автора картины передает Cinema Blend.
Съемки "Аватара-2" начались еще в 2017 году. Из-за пандемии их пришлось остановить примерно на 4,5 месяца. Только после улучшения эпидобстановки работы довели до логического завершения.
"Съемки картины "Аватар-2" завершены на 100%", - подчеркнул Джеймс Кэмерон в беседе с Арнольдом Шварценеггером.
Также автор блокбастера отметил, что уже на 95% завершена работа и над "Аватаром-3".
Премьера второй части фильма назначена на декабрь 2022 года, а третьей – на 2024 год.
Ранее продюсер производства картины Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
Напомним, первая часть "Аватара" вышла в 2009 году.
Кадр из фильма Аватар - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
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Кино и сериалыЗои СалданаДжеймс КэмеронАрнольд Шварценеггер
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