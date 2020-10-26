https://ria.ru/20201026/yuar-1581256298.html

В Африке сняли на видео как два молодых слона выясняют, кто сильнее

В ЮАР в нацпарке Крюгера сняли на видео двух слонов, которые толкаются, играют и меряются силами, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T01:12

2020-10-26T01:12

2020-10-26T01:12

дикие животные

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туризм

слоны

новости - туризм

юар

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>В ЮАР в нацпарке Крюгера сняли на видео двух слонов, которые толкаются, играют и меряются силами, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TqnjdD3CgFw" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.На кадрах видно, как самцы бодаются при этом не проявляя агрессии.В комментариях под роликом пользователи отмечают красоту животных и пишут, что, соперничая, они становятся сильнее.

https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

юар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, слоны, новости - туризм, юар