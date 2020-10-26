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https://ria.ru/20201026/yuar-1581256298.html
В Африке сняли на видео как два молодых слона выясняют, кто сильнее
В ЮАР в нацпарке Крюгера сняли на видео двух слонов, которые толкаются, играют и меряются силами, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T01:12
2020-10-26T01:12
дикие животные
туризм
туризм
слоны
новости - туризм
юар
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>В ЮАР в нацпарке Крюгера сняли на видео двух слонов, которые толкаются, играют и меряются силами, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TqnjdD3CgFw" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.На кадрах видно, как самцы бодаются при этом не проявляя агрессии.В комментариях под роликом пользователи отмечают красоту животных и пишут, что, соперничая, они становятся сильнее.
https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html
юар
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дикие животные, туризм, слоны, новости - туризм, юар

В Африке сняли на видео как два молодых слона выясняют, кто сильнее

01:12 26.10.2020
 
© Depositphotos / kavrammСтадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР
Стадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Depositphotos / kavramm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В ЮАР в нацпарке Крюгера сняли на видео двух слонов, которые толкаются, играют и меряются силами, сообщает пресс-служба заповедника.
На кадрах видно, как самцы бодаются при этом не проявляя агрессии.
В комментариях под роликом пользователи отмечают красоту животных и пишут, что, соперничая, они становятся сильнее.
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