https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581605154.html

Гендиректор Центра Чумакова рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19

Клинические испытания цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Центре имени Чумакова Российской академии наук, идут без осложнений,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:25

2020-10-26T16:25

2020-10-26T16:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

российская академия наук

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общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Клинические испытания цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Центре имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, идут без осложнений, рассказал генеральный директор центра член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов."Клинические испытания мы начали проводить в сентябре этого года. Суммарно в первой и второй фазе участвуют 300 человек. Первая фаза испытания успешно завершена, и сейчас идет вторая фаза, в Кирове и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>. Наши добровольцы — это практически здоровые люди, не имеющие иммунитета к COVID-19", - сказал Ишмухаметов в интервью порталу "Научная Россия".По его словам, на данный момент "нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено". "У пары человек была небольшая температура в первые сутки, которая потом прошла. В целом местные явления после вакцинации, как правило, уходят в течение одних-трех суток", - добавил ученый.В основе вакцины, созданной в Центре Чумакова, используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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