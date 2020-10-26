https://ria.ru/20201026/urok-1581594916.html

Власти Москвы объяснили, почему дистанционные уроки длятся по 20 минут

Дистанционные уроки с применением цифрового оборудования у московских старшеклассников проходят по 20 минут в связи со строгим соблюдением норм СанПиН, в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:38

2020-10-26T15:38

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Дистанционные уроки с применением цифрового оборудования у московских старшеклассников проходят по 20 минут в связи со строгим соблюдением норм СанПиН, в остальное время они выполняют письменные задания или читают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее родители учеников жаловались на то, что дистанционные уроки для старшеклассников проходят не по 45 минут, а по 20, а дальше учитель дает ученикам материалы для самостоятельного изучения или тесты, из-за чего ученики занимаются самообучением."Режим обучения школьников с использованием цифрового оборудования происходит со строгим соблюдением норм СанПиН. То есть, продолжительность непрерывного применения технических средств на уроках не превышает установленные законодательством нормы – для учащихся старших классов в среднем это 20 минут. Остальное время урока ребята выполняют письменные задания, читают или повторяют материал", - сообщили в департаменте.В пресс-службе подчеркнули, что образовательный процесс у московских школьников продолжается в полном объеме. Ребята из средней и старшей школы успешно адаптируются к дистанционному формату обучения и прекрасно ориентируются в электронных сервисах."Педагоги всегда находятся с ними на связи, разбирают вместе новый материал, отвечают на вопросы и проводят дополнительные консультации", - сообщили в пресс-службе депобразования.В ней добавили, что во время дистанционного обучения педагоги также ведут журнал учета посещаемости и успеваемости обучающихся.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> объявил о том, что после осенних каникул с 19 октября ученики 1-5 классов возвращаются к очному обучению, а ученики 6-11 классов продолжают учебу в дистанционном режиме, так как среди учеников данной возрастной группы чаще встречается заболеваемость коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://realty.ria.ru/20201022/zhkkh-1580815811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество