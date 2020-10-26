https://ria.ru/20201026/ukraina-1581593455.html

Медведчук оценил решение Зеленского ждать европейскую вакцину от COVID-19

Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал "маразмом" решение президента Украины Владимира Зеленского... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:31

2020-10-26T15:31

2020-10-26T15:31

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

евросоюз

владимир зеленский

владимир путин

украина

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Глава политсовета парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> назвал "маразмом" решение президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> отказаться от российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы ждать препарат из <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>."Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы ее предоставить? А мы изобретаем велосипед. В этом – весь маразм действий Зеленского и его команды", - написал Медведчук на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/" target="_blank">Facebook</a> в понедельник.На 26 октября в стране выявлены 348 924 случая COVID-19, скончались 6464 человека, выздоровели 142 537, из них за последние сутки – 1029 человек.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/ukraina-1579121379.html

Олег Ливанов Расскажите кто-нибудь Медведчуку КАК происходят испытания в Европе - там как раз на людях испытывают в последнюю очередь вакцину. 65

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россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, украина, общество