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https://ria.ru/20201026/ukraina-1581593455.html
Медведчук оценил решение Зеленского ждать европейскую вакцину от COVID-19
Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал "маразмом" решение президента Украины Владимира Зеленского... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:31
2020-10-26T15:31
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евросоюз
владимир зеленский
владимир путин
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Глава политсовета парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> назвал "маразмом" решение президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> отказаться от российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы ждать препарат из <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>."Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы ее предоставить? А мы изобретаем велосипед. В этом – весь маразм действий Зеленского и его команды", - написал Медведчук на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/" target="_blank">Facebook</a> в понедельник.На 26 октября в стране выявлены 348 924 случая COVID-19, скончались 6464 человека, выздоровели 142 537, из них за последние сутки – 1029 человек.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/ukraina-1579121379.html
Расскажите кто-нибудь Медведчуку КАК происходят испытания в Европе - там как раз на людях испытывают в последнюю очередь вакцину.
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россия
украина
РИА Новости
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, украина, общество

Медведчук оценил решение Зеленского ждать европейскую вакцину от COVID-19

15:31 26.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал "маразмом" решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы ждать препарат из Европы.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
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"Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы ее предоставить? А мы изобретаем велосипед. В этом – весь маразм действий Зеленского и его команды", - написал Медведчук на своей странице в Facebook в понедельник.
На 26 октября в стране выявлены 348 924 случая COVID-19, скончались 6464 человека, выздоровели 142 537, из них за последние сутки – 1029 человек.

Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний,...

Опубликовано Пресс-служба Виктора Медведчука Понедельник, 26 октября 2020 г.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕвросоюзВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаОбщество
 
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